ผู้ป่วยใช้แขนกลไบโอนิกบรรเลงเปียโน ที่โรงพยาบาลในเมืองเซวียนเฉิง มณฑลอันฮุย
การประชุมหุ่นยนต์บริการในบ้าน (Home Service Robot Conference) ที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ สร้างความตื่นตาให้ผู้ชมด้วยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สามารถทำแซนด์วิช เช็ดโต๊ะ พับผ้า และสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ได้อย่างสมจริง สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน
จีนให้ความสำคัญกับการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจุบัน “นวัตกรรมขนาดเล็กแต่ทรงคุณค่า” ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ตั้งแต่เครื่องเก็บเกี่ยวอัจฉริยะที่เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บผลผลิต ไปจนถึงหุ่นยนต์ผ่าตัดฝีมือคนจีนที่ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด
ในสถานดูแลผู้สูงอายุ มีการใช้สายรัดข้อมือและไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ ขณะที่เทคโนโลยีใหม่ เช่น รถไฟความเร็วสูง “ฟู่ซิง” รุ่น CR450 และดาวเทียมเชิงพาณิชย์ กำลังผลักดันเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
อุปกรณ์ตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาภายในไร่ชา อำเภอชางอู๋ เมืองอู๋โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ “หัวหลง-1” และ “กั๋วเหอ-1” ผลิตไฟฟ้ารวมกว่าปีละ 2 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพียงพอต่อการใช้ของครัวเรือนนับล้านทั่วประเทศ ในภาคบริการสาธารณะ โรงพยาบาลเริ่มใช้ระบบ AI นำทางผู้ป่วย ขณะที่บัตรประกันสังคมดิจิทัลช่วยให้ประชาชนรับสิทธิ์และทำธุรกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น
นายโฮเซ่ มาเรีย วิเอร่า ผู้อำนวยการบริหารสหพันธ์คนพิการนานาชาติ (International Disability Alliance: IDA) ระบุว่า “จีนกำลังลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้พิการใช้ชีวิตได้ตามต้องการ” สะท้อนแนวคิดเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้ทุกคน
หุ่นยนต์แจกขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้คนหน้าศูนย์การค้า ในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน
ในขณะเดียวกัน จีนยังตระหนักถึงประเด็นด้านจริยธรรมและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI การตัดต่อพันธุกรรม และการปลอมเสียงหรือใบหน้า โดยยืนยันว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีกรอบกฎหมายที่รัดกุม
ท้ายที่สุด จีนมุ่งให้นวัตกรรมรับใช้มนุษยชาติ และสร้างสังคมที่เทคโนโลยีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง
ที่มา People’s Daily Online