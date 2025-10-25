นักท่องเที่ยวพาราไกลดิ้งในเมืองหลินอี๋ มณฑลซานตง (ซินหัว)
หนุ่มสาวชาวจีนกำลังนิยม “ซิตี้ฟลาย” (CityFly) หรือ การท่องเที่ยวเหินเวหา แทนการเดินชมเมืองแบบเดิมๆ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ (Low-Altitude Economy) ที่กำลังเติบโตของจีน
หลี่ ตัว หญิงสาวจากเซี่ยงไฮ้ ลองพาราไกลดิ้งบนภูเขาโม่กานในเจ้อเจียงเป็นครั้งแรก เธอกล่าวว่าการลอยอยู่เหนือป่าไผ่และไร่ชาให้มุมมองใหม่และทัศนียภาพอันสวยงาม
หยาง อ้ายผิง ผู้จัดการของฐานพาราไกลดิ้งแห่งนี้ให้ข้อมูลว่า ยอดนักท่องเที่ยวที่นี่เพิ่มจากไม่ถึงหมื่นคนในปี 2562 เป็นกว่า 1 แสนคนในปัจจุบัน
ในมณฑลเจ้อเจียง การท่องเที่ยวด้านการบินระดับต่ำกำลังเปลี่ยนจากกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม สู่รูปแบบการท่องเที่ยวกระแสหลัก ช่วงหยุดยาววันชาติจีนและไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมา เมืองหูโจวได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวการบินระดับต่ำรวม 16 เส้นทาง เชื่อม 7 จุดชมวิว ขณะเดียวกัน อำเภอเต๋อชิงและอันจี๋ ซึ่งอยู่ภายใต้เมืองหูโจวก็ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่นำร่องเศรษฐกิจการบินระดับต่ำของมณฑลเจ้อเจียง
นักท่องเที่ยวชมวิวจากเฮลิคอปเตอร์ ในเมืองซานย่า มณฑลไห่นาน (ซินหัว)
ขณะเดียวกัน กิจกรรมกระโดดร่มกำลังได้รับความนิยมในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยช่วงไตรมาสแรกปี 2568 ฐานกระโดดร่มในท้องถิ่นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 6,000 คน เพิ่มขึ้นกว่า 20%
ข้อมูลทางการระบุว่า ครึ่งแรกของปี 2567 ภาคการท่องเที่ยวการบินระดับต่ำในซานย่าได้ให้บริการนักท่องเที่ยวราว 287,000 คน สร้างรายได้กว่า 730 ล้านหยวน และสร้างงาน 2,300 ตำแหน่ง
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจการบินระดับต่ำจะมีมูลค่าแตะ 1.5 ล้านล้านหยวนภายในปี 2568 และทะยานแตะ 3.5 ล้านล้านหยวนภายในปี 2578 ปัจจุบัน ประเทศจีนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการบินระดับต่ำกว่า 89,000 แห่ง และเพิ่งจดทะเบียนใหม่ 11,700 แห่งในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้
ที่มา People’s Daily Online