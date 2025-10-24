ไทยเบฟ เตรียมจัดงาน “River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ต่อเนื่องปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 3–5 พ.ย. 68 ภายใต้แนวคิด “สีสัน วันเพ็ญ” ขยายพื้นที่สู่คลองเปรมประชากรและมิวเซียมสยาม จัดทั้งในกรุงเทพฯ 11 แลนด์มาร์กริมเจ้าพระยา และจังหวัดลำพูน ชวนลอยกระทงรักษ์โลก สัมผัสบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เพื่อ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”
นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ไทยเบฟยังคงมุ่งเน้นการจัดงานอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด “บ่อลอยรักษ์โลก” ที่ช่วยลดขยะจากกระทงและส่งเสริมการใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมสินค้า และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จัดงานผ่านโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม”
ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยใช้กลยุทธ์ “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เชื่อมโยง บ้าน–วัด–โรงเรียน–ชุมชน เข้าด้วยกัน พร้อมการสนับสนุนจากบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย จะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญส่งท้ายปลายปีที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นักท่องเที่ยวจะได้เก็บเกี่ยวความประทับใจของมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”
นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กล่าวว่า งานในปีนี้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสายน้ำเจ้าพระยาในคืนวันเพ็ญ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นบนพื้นที่ 11 ท่าน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดโพธิ์, วัดอรุณฯ, วัดระฆังฯ, วัดกัลยาฯ, วัดประยูรฯ, ท่ามหาราช, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม, คลองโอ่งอ่าง, คลองเปรมประชากร และมิวเซียมสยาม พร้อมบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยาฟรี ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568
นอกจากนี้ ที่จังหวัดลำพูน ได้จัด “Lamphun River Festival 2025” บริเวณถนนรถแก้ว อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2568 นักท่องเที่ยวจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลอยกระทงรักษ์โลก ชมการแสดงวัฒนธรรม อุดหนุนสินค้าชุมชน และสัมผัสบรรยากาศริมสายน้ำอันงดงาม
“ความพิเศษในปีนี้ เราได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อจัดกิจกรรม อาทิ การร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการขยายพื้นที่จัดงานไปยังคลองเปรมประชากร และมิวเซียมสยาม ซึ่งเปิดพื้นที่ใหม่บนย่านท่าเตียน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” ร่วมกับ Thai Group Holdings ในการจัดลานกิจกรรมที่ท่าเรือวัดอรุณฯ รวมไปถึงสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST) จัดแข่งขันถ่ายภาพและบรรยายประวัติศาสตร์ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ดนตรีไทย”
ชวนสัมผัสบรรยากาศ “สีสัน วันเพ็ญ” ในวันที่ 3–4 พฤศจิกายน เวลา 16.00–22.00 น. และวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 16.00–24.00 น. ณ พื้นที่จัดงานทั้ง 11 ท่าน้ำริมเจ้าพระยา และจังหวัดลำพูน