The 1 Exclusive ฉลองครบรอบ 5 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ณ เซ็นทรัล ชิดลม ตลอดสุดสัปดาห์ 1–2 พฤศจิกายน 2568 มอบประสบการณ์เหนือระดับเพื่อสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น ผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร จัดเต็มกว่า 50 กิจกรรมทั่วทั้งห้าง

พบประสบการณ์ครั้งแรกของโลก “Janice Wong’s First-Ever Chocolate Edible Art Gallery with Mastercard” ผลงานศิลปะจากช็อกโกแลตโดยเชฟระดับโลก ร่วมด้วยกิจกรรมไฮไลต์ Cooking Demonstration จาก Kaew Boutique และ ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร พร้อม มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน “No One Else” และ “มาเรียม B5”

สายบิวตี้พบบริการพิเศษจาก Hermès Beauty, ELEMIS, CLARINS

สายแฟชั่นรับบริการจากแบรนด์ระดับโลกที่ Luxe Galerie และ Central Embassy

สายแอคทีฟเพลิดเพลินกับ Golf Fitting ที่ Supersports

สายไอทีสนุกกับ DIY สายคล้องโทรศัพท์ที่ Power Buy

พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตร Central The 1 Credit Card รับแท็กหนังเพนต์ชื่อ Personalized Leather Name Tag

สมาชิก The 1 Exclusive แสดงสถานะบน The 1 APP และลงทะเบียนผ่าน QR Code หน้างาน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมบน The 1 APP

ดาวน์โหลด The 1 APP เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery https://go.the1.co.th/UohD/nfcif0wt

