วันที่ 23 ตุลาคม 2568 – จังหวัดน่านจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานอเนกประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้นันทสิปปาคาร โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานความมั่นคงของชาติไทย
พิธีเริ่มต้นด้วยการถวายพวงมาลาแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ ก่อนเข้าสู่ช่วงสวนสนามโดยกองผสม จากทหาร ตำรวจ และสมาชิกอาสารักษาดินแดน หรือ อส กว่า 300 นาย ซึ่งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านภาพแห่งเกียรติยศที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน
พิธีสำคัญครั้งนี้ยังถือเป็นการเปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้นันทสิปปาคาร” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกแขนง ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบคิดของเยาวชนและผู้เยี่ยมชมให้ก้าวทันโลกอย่างสร้างสรรค์
อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้รับการออกแบบอย่างประณีต โดยผสมผสานความงดงามของศิลปะล้านนาและศิลปะบาโรกเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองน่านควบคู่ไปกับความสง่างามในระดับสากล
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อความเท่าเทียม โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป หรือผู้พิการ พร้อมตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “อาคารเขียว” ที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบต่อธรรมชาติ
ประชาชนสามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้นันทสิปปาคารได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม