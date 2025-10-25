โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) โชว์ผลงาน ปี 2568 เดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินคุณภาพสูง ทั้ง 2 ยูนิต ได้อย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ โดยไม่มีการหยุดจ่ายไฟนอกแผน (Unplanned Outage) ตลอดทั้งปี พร้อมตอกย้ำบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และเป็นกลไกในการช่วยพยุงราคาค่าไฟฟ้าแก่ประชาชน
นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เผยถึงภารกิจหลักและความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2568 ว่า การรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และช่วยบริหารต้นทุนค่าไฟให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม คือ หัวใจสำคัญและภารกิจหลักของโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งการดำเนินการผลิตไฟฟ้าตลอดปีนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ยูนิต โดยไม่มีการสะดุด หยุดซ่อมฉุกเฉิน หรือเกิดปัญหาจนเกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าระหว่างการดำเนินงาน ช่วยสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับไฟฟ้าฐานของประเทศไทย
โดยไฟฟ้าที่ผลิตนั้น มีต้นทุนเฉลี่ยไม่ถึง 2 บาทต่อหน่วย ถือเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำที่สุดของประเทศ จุดแข็งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารและการดำเนินการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่ามาตรฐาน ทำให้รักษาต้นทุนได้คงที่ นอกจากนั้นยังได้รับประโยชน์จากการที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่องมาใกล้ครบอายุสัญญา จึงไม่มีภาระค่าเสื่อมราคา โดยเหลือเพียงการบริหารงานต้นทุนเชื้อเพลิง และ ค่าดำเนินงาน (O&M) เท่านั้น จึงช่วยให้ผลิตไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ แม้อยู่ในภาวะราคาพลังงานโลกผันผวนก็ตาม
สำหรับทิศทางในการดำเนินงานต่อไปนั้น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีความพร้อมอย่างมากในทุกๆ ด้าน ในการรองรับการขอต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้า โดยได้มีการเตรียมการล่วงหน้า ทั้งด้านเทคนิค ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและนโยบายพลังงานของประเทศ รวมถึงยังได้ศึกษาทุกทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตไฟฟ้าสำหรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ่านหินประสิทธิภาพสูงเช่นเดิม หรือ การนำเทคโนโลยีใหม่ อาทิ การเผาไหม้ถ่านหินคุณภาพสูงร่วมกับแอมโมเนีย หรือ ชีวมวล (Biomass) ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจัง ซึ่งแนวทางเหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานของหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น ที่เลือกยืดอายุการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นกำลังหลักในการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) ในอนาคต
นอกจากความสำเร็จในการดำเนินงาน การรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟ และแผนการดำเนินงานในอนาคตแล้ว โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ยังได้เดินหน้ายกระดับการดำเนินงานในหลายมิติ อาทิ ด้านนวัตกรรม มีการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยง “สาหร่ายดูดซับคาร์บอน” โดยร่วมกับบริษัท Algal Bio ภายใต้การสนับสนุนของ JETRO และ METI ประเทศญี่ปุ่น ด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานและรักษามาตรฐานดีกว่าที่กำหนดในรายงาน EIA และได้รับการรับรอง ISO 14001 และ ISO 45001 ด้านสังคมและชุมชน มีการจัดทำโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียน” เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดระยองสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ Portfolio ได้มากกว่า 500 คนต่อปี อีกด้วย