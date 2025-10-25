บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ชวนคนรักบ้านมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดล้ำในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2025 ภายใต้แนวคิด ‘TOA HOMEWORK SOLUTIONS’ ปัญหาเรื่องบ้าน…แก้ได้ง่ายๆ ด้วยโซลูชันครบวงจรจาก TOA ที่จะชวนคุณ“ก้าวไปอีกขั้น” กับนวัตกรรมสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง สีงานไม้ สีตกแต่งพิเศษ และสุขภัณฑ์ระดับโลก ‘JOMOO’ ที่ทำให้การดูแลบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปสนุกกว่าที่เคย
พลาดไม่ได้! 3 กิจกรรมเวิร์กชอปสุดพิเศษ “เรียนรู้ – ทดลอง – สร้างสรรค์” ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุก และเรียนรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก TOA คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ได้แก่ WORKSHOP 1: PAINT BY COLOR: สัมผัสประสบการณ์กลิ้งสีจริง! ทดลองใช้สี 4SEASONS 2IN1 สีทับหน้ารวมรองพื้น ที่ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องผสมน้ำ แล้วนำมาเติมเต็มผนังให้สวยงามด้วยมือคุณเอง WORKSHOP 2: HOME CRAFT CORNER: เพ้นท์ของแต่งบ้านสุดเก๋! ด้วย TOA AQUA SHIELD 2IN1 MULTI SURFACE สีที่ทาได้ทุกพื้นผิว ใช้งานง่าย แห้งไว ปลอดกลิ่นฉุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ WORKSHOP 3: LOFT YOUR WALL: โซนทดลองและสัมผัสเท็กซ์เจอร์จริงของสีพิเศษ TOA LOFT ร่วมสร้างจิ๊กซอว์ผนังสุดเท่ให้สมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการวนสีในแบบเฉพาะตัวของคุณ รวมถึงนวัตกรรมสุขภัณฑ์จากแบรนด์ระดับโลกอย่าง ‘JOMOO’ ที่จะช่วยให้การดูแลบ้านเป็นเรื่องง่ายและสนุกกว่าที่เคย
มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ พร้อมรับแรงบันดาลใจดีๆ ในการดูแลบ้านอย่างสร้างสรรค์ได้ที่ บูธ TOA HOMEWORK SOLUTIONS บูธแถว L เสาที่ 29 (L16-20, L47-51) ภายในงาน บ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2025 พบกันตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี แล้วมาดูกันว่า…บ้านของคุณจะ WORK ได้แค่ไหน