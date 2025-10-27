สวีเชาและครอบครัวถ่ายรูปที่ด้านหน้าร้านคาเฟ่ของพวกเขา
ในเมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยผู้ให้สัมภาษณ์)
กระแสกาแฟในจีนยังแรงต่อเนื่อง เมื่อกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนประกาศเพิ่ม “นักแปรรูปกาแฟ” เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพใหม่อย่างเป็นทางการ สะท้อนการเติบโตและยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศ
ไม่เพียงแต่เฉพาะบาริสต้า อาชีพอย่างนักคั่วกาแฟ นักชิม และนักล่าเมล็ดกาแฟ (bean hunter) ต่างกำลังได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ เช่น สวีเชาและภรรยาที่เปิดร้านคาเฟ่ในเมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเริ่มตั้งโรงคั่วเองและขยายกิจการส่งเมล็ดให้ร้านอื่น
เวินซาน นักแปรรูปกาแฟคั่วเมล็ดกาแฟที่โรงงาน
ในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยผู้ให้สัมภาษณ์)
ด้านเวินซาน นักแปรรูปกาแฟในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เล่าว่า ขณะที่บาริสต้าเน้นไปที่การดำเนินงานร้านกาแฟ การบริการลูกค้า และการเตรียมเครื่องดื่ม นักแปรรูปกาแฟจะเน้นทำงานด้านการผลิตเป็นหลัก โดยหน้าที่ของเธอคือพัฒนาเทคนิคการคั่วให้เหมาะกับแหล่งปลูกและรสนิยมของลูกค้า
ส่วนหลี่ หมิ่นถิง ผู้ก่อตั้งบริษัทกาแฟในกว่างโจว ซึ่งทำหน้าที่เป็น “นักล่าเมล็ดกาแฟ” เดินทางทั่วโลกเพื่อคัดสรรเมล็ดคุณภาพและเชื่อมโยงผู้ผลิตกับตลาดจีน อธิบายว่า นักล่าเมล็ดกาแฟเป็นอาชีพที่ท้าทาย นอกจากต้องรู้ทักษะทางเทคนิค เช่น การควบคุมคุณภาพ การคั่วเมล็ด และการชิมกาแฟแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และภาษาที่แข็งแกร่งอีกด้วย
หลี่ หมิ่นถิง (ขวา) ถ่ายรูปกับคนในท้องถิ่นที่ไร่กาแฟ (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยผู้ให้สัมภาษณ์)
รายงานระบุว่า การบริโภคกาแฟต่อหัวของคนจีนแตะ 22.24 แก้วต่อปีเป็นครั้งแรกในปีนี้ ขณะที่มูลค่าตลาดกาแฟจีนปี 2567 อยู่ที่ราว 7.89 แสนล้านหยวน โดยคาดว่าจะทะลุ 1 ล้านล้านหยวนในปีหน้า และอาจทะลุ 1.39 ล้านล้านหยวนในปี 2572
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า อุตสาหกรรมกาแฟจีนกำลังสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงถ้วยกาแฟ พร้อมเปิดเส้นทางอาชีพหลากหลายให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตไปกับตลาดที่ยังคงร้อนแรงนี้
