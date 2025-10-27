การเช่ารถตู้นั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกใช้ในการเดินทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก สบาย ลูกค้าสามารถกำหนดการเดินทางได้เอง และยังเหมาะกับการเดินทางเป็นกลุ่มขนาด 10-15 คน และยังมีราคาที่ถูกแบบสามารถจับต้องได้อีกด้วย
การเช่ารถตู้มีกี่แบบ
ปัจจุบันการใช้เช่ารถตู้นั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ ดังนี้
- การเช่ารถตู้แบบขับเอง
การเช่ารูปแบบนี้จะเป็นเพียงการเช่าแค่ตัวรถเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีผู้ขับขี่เอง เหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการเดินทางที่สะดวกจะขับออกและออกแบบเส้นทางการเดินทางเอง
- การเช่ารถตู้พร้อมคนขับ
เป็นการเช่าที่จะเป็นการเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถมืออาชีพ การเดินทางประเภทนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นทางหรือไม่ต้องเหนื่อยกับการขับขี่เอง ลูกค้าสามารถพักผ่อนได้ตลอดทริปการเดินทาง
การเช่ารถตู้นิยมใช้กับการเดินทางประเภทใดบ้าง
ในการเช่ารถตู้ในปัจจุบันนั้นถือว่ามีความหลากหลายในการเดินทางมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
– การเช่าเพื่อการท่องเที่ยว เดินทางแบบครอบครัว กลุ่มเพื่อ
– การเช่าเพื่อการเดินทางเชิงธุรกิจ เช่น ประชุม สัมมนา
– การเช่าเพื่อการระยะในระยะใกล้หรือไกล
– การเช่าเพื่อรับส่งสนามบิน
– การเช่าเพื่อรับส่งพนักงาน องค์กรหรือเหล่านักเรียน นักศึกษาเป็นต้น
วิธีการเลือกบริษัทผู้ให้เช่ารถตู้
จริงอยู่ที่ปัจจุบันได้มีหลายบริษัทเปิดให้บริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับ ไปต่างจังหวัด แต่ทั้งนี้เองลูกค้าก็ควรทำการตรวจสอบและพิจารณาดังนี้
– ตรวจสอบบริษัทผู้ให้เช่า : ว่าเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีการเปิดให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือทำตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกหรือไม่
– ตรวจสอบราคาค่าใช้จ่าย : แต่ละบริษัทผู้ให้เช่าจะมีการคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสอบถามราคาแต่ละแห่ง จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกบริษัทที่มีราคาตอบโจทย์ความต้องการของเรามากที่สุด
– ตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการ : เช่น กรณีการคืนรถล่าช้า ค่าทางด่วน ค่าน้ำมันระหว่างการเดินทาง รวมไปถึงค่ามักจำต่าง ๆ เหล่านี้ควรทำการตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
– ตรวจสอบรีวิว : เพื่อดูการให้บริการว่าดีไหม พนักงานขับรถด้วยความสุภาพไหม ตัวรถมีสภาพใหม่หรือมีปัญหาอะไรในระหว่างการเดินทางหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจดูบริษัทผู้ให้เช่าด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่
เช่ารถตู้กับภัสสรชัยทัวร์ดีอย่างไร
– ที่ภัสสรชัยทัวร์เราให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ
– มีการตรวจเช็กรถเป็นประจำ และมีการปลดระวางรถเมื่อถึงเวลา
– รถที่เลือกใช้เป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานอย่าง Toyota
– รถตู้มีการดูแลจากศูนย์ของยี่ห้อรถโดยเฉพาะ
– รถมีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
– มีพนักงานขับรถมากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการขับรถและเส้นทาง
– ตัวรถมีความสะดวก มีการฆ่าเชื้อทุกครั้ง
– ภัสสรชัยทัวร์เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารถตู้ รถบัส ที่ได้มาตรฐานและมีการใช้บริการตามมาตรฐานสากล ISO
ประเภทรถตู้ให้เช่าของภัสสรชัยทัวร์
สำหรับที่ภัสสรชัยทัวร์เราให้บริการเช่ารถตู้แบบพร้อมคนขับ ซึ่งจะมีรูปแบบการเช่ารถที่หลากหลายดังนี้
– เช่ารถตู้แบบรายวัน : เหมาะสำหรับการเช่ารถตู้เพื่อการเดินทางระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ทริปทำบุญหรือการเดินทางแบบประชุมอบรมต่าง ๆ โดยจะสามารถเดินทางได้ทั้งแบบในจังหวัดและต่างจังหวัด การเช่าแบบนี้มีจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ที่กรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดภูเก็ต
– เช่ารถตู้แบบรายเดือน รายปี : เหมาะกับการเช่าแบบระยะยาวที่จะต้องมีการใช้รถตู้เป็นประจำ เช่น การเช่าของเหล่าบริษัท องค์กรต่าง ๆ หรือสำหรับโรงแรมที่เอาไว้รับส่งลูกค้าเป็นต้น ซึ่งรถประเภทนี้สามารถปรับแต่งภายในตัวรถได้ตามต้องการ การเช่าแบบนี้มีให้บริการทั่วประเทศ
– เช่ารถตู้โรงเรียน : โดยจะเป็นการเช่าเพื่อรับส่งเหล่านักเรียน คุณครูหรือเจ้าหน้าที่ของเรียนเป็นต้น การเช่ารถประเภทนี้สามารถออกแบบภายในตัวรถให้มีความปลอดภัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้นได้ การเช่าแบบนี้มีให้บริการทั่วประเทศ
– เช่ารถตู้รับส่งพนักงาน : เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเช่ารถไว้ใช้สำหรับรับส่งพนักงานเป็นที่นิยมในสายการบินที่จะเอาใช้เพื่อรับส่งกัปตันและลูกเรือระหว่างสนามบินและออฟฟิศ นอกจากนั้นยังเหมาะกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีหลายตึกหลายอาคารหรือเป็นบริษัทที่ต้องมีการเดินทางออกนอกสถานที่เป็นต้น การเช่าแบบนี้มีให้บริการทั่วประเทศ
– เช่ารถตู้ Shuttle Bus : เป็นรูปแบบการเช่ารถตู้ไว้สำหรับการรับส่งตามจุดหรือตำแหน่งต่าง ๆ เป็นที่นิยมทั้งในส่วนของห้างร้าน บริษัท องค์กร และหน่วยงานเอกชนเป็นต้น การเช่าแบบนี้มีให้บริการทั่วประเทศ
– เช่ารถตู้สำหรับรับ-ส่งสนามบิน : เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเช่ารถตู้สำหรับรับส่งสนามบินไปยังจุดต่าง ๆ หรือจะรับจากบ้านเพื่อไปส่งสนามบินเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการเดินทางพร้อมสัมภาระ และมีทีมงานคอยให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ การเช่าแบบนี้มีจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ที่กรุงเทพ ปริมณฑลและจังหวัดภูเก็ต
การคิดราคาค่าเช่ารถตู้ของภัสสรชัยทัวร์
สำหรับราคาค่าใช้จ่ายในการเช่ารถตู้ของที่ภัสสรชัยทัวร์นั้น เราไม่ได้มีราคาที่ตายตัว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายจะต้องขึ้นกับหลาย ๆ ปัจจัยร่วมด้วย เช่น ระยะทาง ประเภทของรถตู้ที่ใช้ เส้นทางการเดินทาง รวมไปถึงค่าพนักงานขับรถ ดังนั้นหากต้องการสอบถามเรื่องราคาค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อกับทางทีมงานภัสสรชัยทัวร์ได้ทาง อีเมล: [email protected], โทรศัพท์: 086-381-4555 หรือติดต่อทาง Line: @patsornchai
สรุป
การเช่ารถตู้สำหรับเดินทางยกให้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางที่มีความสะดวก สบาย เหมาะกับการเดินทางจำนวน 10-15 คน โดยปัจจุบันการเช่ารถตู้นั้นมีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบรายวัน หรือเช่าแบบระยะยาวเป็นสัญญารายเดือนหรือรายปีเป็นต้น
สำหรับใครที่สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อเช่ารถได้ที่ Line Official @patsornchai, [email protected] หรือโทรที่ 086-381-4555 และ 02-537-8881