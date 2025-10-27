บ. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จก. ขอแนะนำ เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง PLY Series และ PLY-M Series ผสานดีไซน์เรียบหรู ฟังก์ชันครบครัน พร้อมเสียงการทำงานที่เงียบ เหมาะกับบ้าน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร คาเฟ่ หรือโชว์รูม มาพร้อม 3D Move Eye Human Sensor (อุปกรณ์เสริม) เซ็นเซอร์อัจฉริยะ 8 จุด ตรวจจับอุณหภูมิได้กว้างถึง 11.5 เมตร ทำงานร่วมกับ Auto Vane ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนในห้อง ช่วยให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ยกระดับบ้านล้ำสมัยด้วย Auto Grille Lowering Function หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มเดียว ก็สามารถทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้เอง
และขอแนะนำ หน้ากากใหม่! สีดำ Black Panel (อุปกรณ์เสริม) ในรุ่น PLY Series พร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 5 ดาว* และใช้สารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ทุกความเย็นสบาย https://www.mitsubishi-kyw.co.th/air/mrslim/index.php
*หมายเหตุ ยกเว้นรุ่น PLY-SM42/48EA4-TH