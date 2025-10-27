จับมือ “โคเน่” (KONE) เปิดตัว Home Elevator Solution ครั้งแรกในไทย
ชูจุดเด่นลิฟต์บ้านรุ่น KONE Villa 100 มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
พลิกโฉมตลาดบ้านหรูครั้งใหม่ เมื่อ “เอทีที แอสเสท” (ATT ASSET) ผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี ประกาศความร่วมมือกับ “โคเน่” (KONE) แบรนด์ลิฟต์โดยสารชั้นนำจากฟินแลนด์ เปิดตัว “KONE Villa 100” ลิฟต์บ้านรุ่นแรกในไทยที่พัฒนาขึ้นสำหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ ที่โครงการ “อาเว่ บางนา-สุขุมวิท” (AVE Bangna-Sukhumvit) เพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของตลาดบ้านหรูไทยสู่ระดับสากล
โครงการเตรียมจัดงานเปิดแปลนบ้านใหม่สไตล์ Luxury Penthouse บนพื้นที่กว่า 120 ตร.ม. ที่สามารถติดตั้งลิฟต์ KONE Villa 100 ได้ ในวันที่ 15–16 พฤศจิกายนนี้ พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะในงาน มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท
วิไลรัตน์ เชื้อฟัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอทีที แอสเสท จำกัด กล่าวว่า “บ้านหรูในยุคนี้ไม่ใช่เพียงความสวยงามภายนอก แต่คือการออกแบบที่สะท้อนตัวตนและตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้อยู่อาศัย ทั้งในด้านความสะดวกสบาย ประสบการณ์ และความยั่งยืน การร่วมมือกับโคเน่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ แต่คือการลงทุนในอนาคตของการอยู่อาศัย ที่เทคโนโลยีและดีไซน์มาบรรจบกันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”
ด้าน “เพ็ญไพสิฐ จันทร์พรม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเน่ (KONE) ประเทศไทย กล่าวว่า “โคเน่มองว่าตลาดลิฟต์บ้านไทยกำลังเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพื่อความสะดวก ไปสู่การเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุนทรียภาพการอยู่อาศัย KONE Villa 100 จึงถูกพัฒนาให้เป็น Home Elevator Solution ที่ผสานความปลอดภัย ฟังก์ชัน และดีไซน์อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้แนวคิด Seamless Design ซึ่งการร่วมมือกับ เอทีที แอสเสท ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยผ่านนวัตกรรมอัจฉริยะที่เข้าใจมนุษย์”
ลิฟต์ KONE Villa 100 ใช้ระบบสลิง (Traction Machine) แบบไม่มีห้องเครื่อง (Machine Room-less) เดินทางนุ่มนวลและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ใช้พลังงานเทียบเท่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป รองรับได้สูงสุด 6 ชั้น หรือระยะ 18 เมตร บรรทุกน้ำหนักได้ถึง 400 กิโลกรัม พร้อมระบบความปลอดภัยในตัว เช่น ระบบแบตเตอรี่สำรองเมื่อไฟดับ และม่านแสงเต็มแนวประตู (Full-height light curtain) ที่หยุดประตูอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง
อาเว่ บางนา-สุขุมวิท (AVE Bangna-Sukhumvit) คือบ้านเดี่ยว 3 ชั้นสไตล์ Boutique Modern Luxury บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพียง 20 ยูนิต ภายใต้แนวคิด Multi-Lifestyle ที่ตอบรับครอบครัวยุคใหม่ทุกเจเนอเรชัน โดยผู้ที่สนใจเยี่ยมชมโครงการสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Linktree หรือโทร 065-464-2626