โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติชนิด AVM (Arteriovenous Malformation) คือภาวะที่หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเชื่อมต่อกันผิดปกติ เสี่ยงต่อการแตกและเลือดออกในสมอง
อ.นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ ประสาทศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า “AVM เปรียบเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในสมอง ต้องอาศัยความแม่นยำและประณีตสูงสุดในการรักษา”

การรักษา AVM ต้องใช้ทีมสหสาขาที่ประสานงานใกล้ชิด ทั้งรังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ประสาท และวิสัญญีแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์สามารถรักษาได้ 3 วิธี คือ ผ่าตัด ฉายแสง และเทคนิคผ่านสายสวน ซึ่งเป็นวิธีแผลเล็ก ไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะเทคนิค “Endovascular Treatment” ใช้สายสวนขนาด 1–2 มม. สอดจากขาหนีบถึงจุดหลอดเลือดผิดปกติ แล้วอุดจุดนั้นด้วยวัสดุเฉพาะ ข้อดีคือ “ไม่มีแผล หัตถการไม่นาน กลับบ้านได้ไว”

รศ.นพ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล ประธานศูนย์ความเป็นเลิศหลอดเลือดสมองโป่งพอง (NVIS) กล่าวว่า
“เป้าหมายของเราคือเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานระดับโลก ลดการเสียชีวิตและความพิการของผู้ป่วย”

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อสร้างแพทย์รุ่นใหม่ที่สามารถรักษาโรคซับซ้อนระดับสากล

อ.นพ.ภูมิธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราต้องการให้ผู้ป่วยไทยเข้าถึงการรักษามาตรฐานโลก โดยไม่ต้องไปรักษาต่างประเทศ”

