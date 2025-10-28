𝐄𝐂𝐍 𝐑𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 ปีที่ 2 𝗧𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 …เพราะเราพร้อมดูแลคุณตลอดเส้นทาง
โรงพยาบาลไทยนครินทร์(TNH)ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์,โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (CAH),
สหคลินิกฉะเชิงเทรา (SCC),โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลเต้านมและนรีเวช ไทยนครินทร์ ในนามของ 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 เครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนับสนุน
ขอเชิญทุกคนมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ ร่วมยกระดับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและนรีเวชไปพร้อมๆ กันใน ‘𝐄𝐂𝐍 𝐑𝐔𝐍 #𝟐’
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกและทั่วประเทศไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ โรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างยั่งยืน
โอกาสเดียวที่คุณจะได้ทั้ง ‘บุญ–สุขภาพ–ประสบการณ์สุดพิเศษ’ ในหนึ่งวัน!เดินทางสะดวก ใกล้กรุงเทพฯ
วิ่งชมเมืองแปดริ้ว สัมผัสเสน่ห์ฉะเชิงเทราด้วยสองขาของคุณอิ่มสุขหลังเข้าเส้นชัย! กับ เมนูสุขภาพสุดพิเศษ ปรุงด้วยความตั้งใจจากเจ้าหน้าที่บุคลากร โรงพยาบาลไทยนครินทร์
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ถึง 10 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าจะครบจำนวน! รีบชวนเพื่อนมาวิ่งสร้างบุญไปด้วยกัน
https://www.sansatan.com/event/ecnrun2026
Trust in Health เพราะเราพร้อมดูแลคุณตลอดเส้นทาง