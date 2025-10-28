𝐄𝐂𝐍 𝐑𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 ปีที่ 2 𝗧𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 …เพราะเราพร้อมดูแลคุณตลอดเส้นทาง

โรงพยาบาลไทยนครินทร์(TNH)ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์,โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา (CAH),

สหคลินิกฉะเชิงเทรา (SCC),โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลเต้านมและนรีเวช ไทยนครินทร์ ในนามของ 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 เครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนับสนุน

ขอเชิญทุกคนมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ ร่วมยกระดับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและนรีเวชไปพร้อมๆ กันใน ‘𝐄𝐂𝐍 𝐑𝐔𝐍 #𝟐’

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกและทั่วประเทศไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ โรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างยั่งยืน

โอกาสเดียวที่คุณจะได้ทั้ง ‘บุญ–สุขภาพ–ประสบการณ์สุดพิเศษ’ ในหนึ่งวัน!เดินทางสะดวก ใกล้กรุงเทพฯ

วิ่งชมเมืองแปดริ้ว สัมผัสเสน่ห์ฉะเชิงเทราด้วยสองขาของคุณอิ่มสุขหลังเข้าเส้นชัย! กับ เมนูสุขภาพสุดพิเศษ ปรุงด้วยความตั้งใจจากเจ้าหน้าที่บุคลากร โรงพยาบาลไทยนครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! ถึง 10 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าจะครบจำนวน! รีบชวนเพื่อนมาวิ่งสร้างบุญไปด้วยกัน

https://www.sansatan.com/event/ecnrun2026

Trust in Health เพราะเราพร้อมดูแลคุณตลอดเส้นทาง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
3

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
10

อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์