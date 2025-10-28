ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (เป็นวันแรก) ในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5,424 คน ขึ้นทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,642 คน

โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2567 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. ดร.สุรเดช บัวทรัพย์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  2. Prof. Dr. paed. Habil. Hanno Hortsch ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

วันนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,302 คน แบ่งเป็น ดุษฎีบัณฑิต 122 คน มหาบัณฑิต 468 คน บัณฑิต 1,712 คน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อุทยานเทคโนโลยี มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ

