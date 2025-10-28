ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (เป็นวันแรก) ในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5,424 คน ขึ้นทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,642 คน
โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2567 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ได้แก่
- ดร.สุรเดช บัวทรัพย์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- Prof. Dr. paed. Habil. Hanno Hortsch ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
วันนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,302 คน แบ่งเป็น ดุษฎีบัณฑิต 122 คน มหาบัณฑิต 468 คน บัณฑิต 1,712 คน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อุทยานเทคโนโลยี มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ