เชียงใหม่ – 22 ตุลาคม 2568

กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ (Hylife Group) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านธุรกิจและนวัตกรรมในฐานะผู้อำนวยการจัดประกวด Miss Grand Lampang 2026 เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของวงการนางงาม กับค่ำคืนการประกวดรอบชิงชนะเลิศ MISS GRANG LAMPANG 2026 “Grand Luminary: Queen of the Future” ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต การประกวดครั้งนี้คือการรวมพลังของ 16 สาวงามผู้เข้าประกวด ที่จะขึ้นประชันความงาม ความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคว้าตำแหน่ง “Miss Grand Lampang 2026” และเป็นตัวแทนจังหวัดลำปางก้าวสู่เวที Miss Grand Thailand 2026 อย่างสง่างาม

โดยการมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารนำทีมโดย

  1. คุณธนุช อาร์. นาเออร์ ( Dhanush R. Nair)Co-Group CEO, HYLIFE GROUP
  2. คุณวัชราภรณ์ ลิน กรรมการบริหาร, HYLIFE GROUP
  3. คุณพิพัฒน์ กันทะรันต์ – ที่ปรึกษาการประกวด

นอกจากนี้ ภายในงานได้ยังรับเกียรติจากแขกผู้มีชื่อเสียงและเหล่าคนดังในวงการบันเทิง อาทิ

  1. คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  2. ประเทศฟิลิปปินส์ – คุณเอ็มมา ทิกเลา (Emma Tiglao) ผู้ชนะเลิศ Miss Grand International 2025
  3. ประเทศไทย – คุณกชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Grand International 2025
  4. ประเทศเวเนซุเอลา – คุณนาริมาน บัตติคา (Nariman Battikha) รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Grand International 2025
  5. คุณ “แจน” ณัฏฐ์ฑินี ธนัตพรภิญโญMiss Grand Lampang 2025 และรองอันดับ 2 Miss Grand Thailand 2025
  6. คุณคิม กู๊ดเบิร์น (Kim Goodburn)Mister International 2023

การประกวดในปีนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ ซึ่งมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในยุคดิจิทัลให้สามารถยืนหยัดอย่างสง่างามบนเส้นทางแห่งความฝัน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ และขอเเสดงความยินดีกับ ทีม MISS GRAND LAMPANG 2026 ดังนี้

  1. MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณสิริยากร ธีรทองดี (ออมเล็ต)
  2. รองอันดับ 1 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณศศิวรารินทร์ อัศวหิรัญกานต์ (โซเฟีย)
  3. รองอันดับ 2 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณภิรารัตน์ หลวงหลาย (กัน)
  4. รองอันดับ 3 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณกานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล (น้ำผึ้ง)
  5. รองอันดับ 4 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณนุศรา สุภาษร (โฟม)
  6. รองอันดับ 5 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณปัณฑิตา ราชวัตร์ (ใบเตย)

ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: มิสแกรนด์ลำปาง – Miss Grand Lampang

Media Contact:

โทรศัพท์: 0869192722

 

Facebook: Hylife Group Thailand

Media Contact:

โทรศัพท์: 061-453-1622

