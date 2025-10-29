เชียงใหม่ – 22 ตุลาคม 2568
กลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ (Hylife Group) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านธุรกิจและนวัตกรรมในฐานะผู้อำนวยการจัดประกวด Miss Grand Lampang 2026 เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของวงการนางงาม กับค่ำคืนการประกวดรอบชิงชนะเลิศ MISS GRANG LAMPANG 2026 “Grand Luminary: Queen of the Future” ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต การประกวดครั้งนี้คือการรวมพลังของ 16 สาวงามผู้เข้าประกวด ที่จะขึ้นประชันความงาม ความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคว้าตำแหน่ง “Miss Grand Lampang 2026” และเป็นตัวแทนจังหวัดลำปางก้าวสู่เวที Miss Grand Thailand 2026 อย่างสง่างาม
โดยการมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารนำทีมโดย
- คุณธนุช อาร์. นาเออร์ ( Dhanush R. Nair) – Co-Group CEO, HYLIFE GROUP
- คุณวัชราภรณ์ ลิน – กรรมการบริหาร, HYLIFE GROUP
- คุณพิพัฒน์ กันทะรันต์ – ที่ปรึกษาการประกวด
นอกจากนี้ ภายในงานได้ยังรับเกียรติจากแขกผู้มีชื่อเสียงและเหล่าคนดังในวงการบันเทิง อาทิ
- คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ประเทศฟิลิปปินส์ – คุณเอ็มมา ทิกเลา (Emma Tiglao) ผู้ชนะเลิศ Miss Grand International 2025
- ประเทศไทย – คุณกชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Grand International 2025
- ประเทศเวเนซุเอลา – คุณนาริมาน บัตติคา (Nariman Battikha) รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Grand International 2025
- คุณ “แจน” ณัฏฐ์ฑินี ธนัตพรภิญโญ – Miss Grand Lampang 2025 และรองอันดับ 2 Miss Grand Thailand 2025
- คุณคิม กู๊ดเบิร์น (Kim Goodburn) – Mister International 2023
การประกวดในปีนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ ซึ่งมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในยุคดิจิทัลให้สามารถยืนหยัดอย่างสง่างามบนเส้นทางแห่งความฝัน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ และขอเเสดงความยินดีกับ ทีม MISS GRAND LAMPANG 2026 ดังนี้
- MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณสิริยากร ธีรทองดี (ออมเล็ต)
- รองอันดับ 1 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณศศิวรารินทร์ อัศวหิรัญกานต์ (โซเฟีย)
- รองอันดับ 2 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณภิรารัตน์ หลวงหลาย (กัน)
- รองอันดับ 3 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณกานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล (น้ำผึ้ง)
- รองอันดับ 4 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณนุศรา สุภาษร (โฟม)
- รองอันดับ 5 MISS GRAND LAMPANG 2026 ได้แก่ คุณปัณฑิตา ราชวัตร์ (ใบเตย)
ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: มิสแกรนด์ลำปาง – Miss Grand Lampang
Media Contact:
โทรศัพท์: 0869192722
Facebook: Hylife Group Thailand
Media Contact:
โทรศัพท์: 061-453-1622