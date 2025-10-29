โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ (Brighton College Bangkok) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการศึกษานานาชาติ ด้วยการเปิดอาคาร “Sixth Form Centre” แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย หรือ Sixth Form อีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Brighton College Bangkok ในฐานะผู้นำด้านการศึกษานานาชาติในประเทศไทย ซึ่ง Sixth Form Centre แห่งใหม่นี้ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการ “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ที่ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความกล้าในการเป็นผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
สำหรับภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต “Sixth Form Centre” นี้ ได้รับการออกแบบให้สะท้อนอัตลักษณ์ “Brighton ethos” ผ่านการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย อันประกอบด้วยพื้นที่เรียนรู้ร่วมสมัย ห้องพักผ่อนอ่านหนังสือ ตลอดจนโซนแนะแนวการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความร่วมมือ ซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลกยุคใหม่ มีความกล้าหาญทางความคิด เป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และหล่อหลอมคุณลักษณะสำคัญตามแบบฉบับของ Brighton ethos ที่สร้างแรงบันดาลใจแห่งความใฝ่รู้ (Curiosity) ความมั่นใจ (Confidence) และความมีน้ำใจ (Kindness)
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Brighton College Bangkok กล่าวว่า “สำหรับหลักสูตร Sixth Form สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ของ Brighton College Bangkok มุ่งเน้นมากกว่าการเรียนเพื่อสอบ โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับคำแนะนำด้านการศึกษาต่อ ด้วยการแนะแนวส่วนบุคคลจากทีมแนะแนวมืออาชีพ ทั้งจากสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ในการช่วยค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุด พร้อมสนับสนุนการเตรียมใบสมัครอย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก”
“อาคาร Sixth Form Centre แห่งนี้จะไม่มีความหมายเลย หากไม่มีผู้คนที่ทำให้มันมีชีวิต หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้ใช้ Sixth Form Centre แห่งนี้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการเรียนรู้ การเติบโต ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับเพื่อน เรียนรู้ที่จะสร้างมิตรภาพ เพราะมิตรภาพในช่วงวัยนี้คือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิต ดังนั้น ขอให้นักเรียนทุกคนใช้ช่วงเวลาในวัยนี้ให้คุ้มค่า สนุกกับการเรียนรู้ และสนุกกับการสร้างมิตรภาพที่แท้จริง”
Lord Francis Maude ประธาน กลุ่ม Brighton College Governor กล่าวว่า “นักเรียนทุกคนที่นี่ถือว่าโชคดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Brighton College Bangkok และโชคดีที่มีครูใหญ่ที่ยอดเยี่ยมอย่าง Nick Gallop ที่นำโรงเรียนคว้ารางวัล “British International School of the Year” ซึ่งเป็นเกียรติอันสูงสุดในปีที่ผ่านมา และโรงเรียน Brighton College แห่งใหม่ที่ได้รับรางวัลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือเดียวกัน เราหวังว่าจะได้เห็นโรงเรียน Brighton College ทั่วโลกได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องหมายสะท้อนถึงคุณภาพและความสำเร็จของทุกคน”
“ประสบการณ์ในระดับ Sixth Form ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำ ผ่านบทบาท Head Pupils และ House Captains รวมถึงการเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติ เช่น Model United Nations (MUN) และ Medical Conferences ตลอดจนการริเริ่มโครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ นักเรียนในหลักสูตร Sixth Form ของ Brighton College Bangkok ยังมีโอกาสเข้าร่วมทริปพิเศษอย่าง UK University Guidance Trip ในการเดินทางไปเยี่ยมชม Brighton College ที่สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ Cambridge, Imperial College และ King’s College London เพื่อเรียนรู้และซึมซับ “Brighton DNA” ที่หล่อหลอมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปัญญา และความเมตตา”
โดยในปีการศึกษานี้ Brighton College Bangkok ได้ฉลองความสำเร็จจากผลการสอบ A Level และ IGCSE ที่ทำลายสถิติเดิม เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากคว้าคะแนนในระดับ A* และ A ในหลายวิชา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอนระดับโลก โดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ Sixth Form ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ University of Cambridge, Imperial College London, King’s College London, University of Warwick, University of Durham, Emory University รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการศึกษา ด้วยผลสอบที่โดดเด่นระดับประเทศ
พร้อมกันนี้ Brighton College Bangkok เปิดโอกาสให้ครอบครัวและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับ Sixth Form เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในบรรยากาศจริงของการเรียนรู้ระดับโลก ดังต่อไปนี้
- Aspirations Evening – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/252798331359468
- Open House – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/252861648273465
- Scholarship Day – วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568
ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/252870597833470
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brightoncollege.ac.th/krungthep-kreetha หรือติดตามข่าวสารผ่าน Facebook: facebook.com/BrightonCollegeBangkok
