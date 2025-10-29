ธีรินทร์ ธัญวัฒนกุล ประธาน YBN Thailand ผู้บริหารข้าวสารตราไก่แจ้ พร้อมคณะ ได้รับเชิญเข้าร่วม “การประชุมความร่วมมือและการพัฒนานานาชาติสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2” ณ เมืองอันจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์แลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติจีน China International Youth Exchange Center (CIYEC) ได้ส่งจดหมายเชิญกลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งหอการค้าจังหวัดชลบุรี นำทีมโดย ธีรินทร์ ธัญวัฒนกุลประธาน YBN Thailand พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม “The Second International Cooperation and Development Conference for Young Entrepreneurs” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติระดับนานาชาติ และร่วมกันผลักดันการดำเนินงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ (UN 2030 Agenda for Sustainable Development)” ภายใต้หัวข้อ “การแบ่งปันโอกาสใหม่ สร้างสรรค์การพัฒนาใหม่ (Sharing New Opportunities, Shaping New Developments)” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากนานาประเทศ

ณ เมืองอันจี้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2568

