เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะ การศึกษา และสังคม

ความสำเร็จในครั้งนี้ เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการสุขภาพของคนไทย พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ศิลปะ และสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมโยง “สุขภาพ–สังคม–ศิลปะ” เข้าด้วยกันอย่างมีคุณค่า อาทิ การพัฒนาและต่อยอดคาแรคเตอร์การ์ตูน PHYMON Doctor of Monster เพื่อนำเสนอคอนเทนต์สาระความรู้สุขภาพผ่านตัวการ์ตูนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกครอบครัว ทั้งนี้ยังได้ริเริ่มการจัดงานนิทรรศการผลงานศิลปะ One Love Art Exhibition ส่งเสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับงานศิลปะ และเปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงผลงาน ยกระดับงานศิลปะให้เป็นที่ยอมรับ เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล ขอบคุณทีมงานและบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานและเสริมสร้าง “สุขภาพและสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ให้กับทุกคน

