มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และคิง เพาเวอร์ สานต่อปณิธานแห่งการให้
ส่งมอบโลหิตมากกว่า 1 ล้านซีซี ผ่านกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต”
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นสานต่อปณิธานแห่ง “การให้”
สู่การสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” นำโดย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา, คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา, คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา และคุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ในปี 2568 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม รวมปริมาณโลหิตกว่า 500,000 ซีซี และตลอด 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งมอบโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมากถึง 1,430,000 ซีซี นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับดูแลผู้เจ็บป่วยให้รอดชีวิต และยังคงมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ในปี 2569 เพื่อปลูกหัวใจแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไป