สวรส. จับมือ มธ. – นิด้า จัดสัมมนาวิชาการ “สร้างต้นแบบด้วยเครือข่าย” ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนสู่ความยั่งยืน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมสัมมนาทางวิชาการส่งคืนข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่พื้นที่ ภายใต้หัวข้อ “สร้างต้นแบบด้วยเครือข่าย สู่ก้าวย่างที่มั่นคงของระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2568”
งานจะจัดขึ้นในวัน ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ
-การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดต้นแบบ
-การนำเสนอแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สต. ถ่ายโอน
-การสาธิตและจัดทำ Data Dashboard เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันในระดับพื้นที่
การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการศึกษาวิจัยขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: การขยายผลการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สสว.ส.)” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มี ดร.สุวรรณา ดวงตาแก้ว และ รศ.ดร.วรรณา สวัสดิ์ผล ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับจังหวัด