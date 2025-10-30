สวรส. จับมือ มธ. – นิด้า จัดสัมมนาวิชาการ “สร้างต้นแบบด้วยเครือข่าย” ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนสู่ความยั่งยืน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมสัมมนาทางวิชาการส่งคืนข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่พื้นที่ ภายใต้หัวข้อ “สร้างต้นแบบด้วยเครือข่าย สู่ก้าวย่างที่มั่นคงของระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2568”

งานจะจัดขึ้นในวัน ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ
-การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดต้นแบบ
-การนำเสนอแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่างสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สต. ถ่ายโอน
-การสาธิตและจัดทำ Data Dashboard เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันในระดับพื้นที่

การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการศึกษาวิจัยขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: การขยายผลการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สสว.ส.)” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มี ดร.สุวรรณา ดวงตาแก้ว และ รศ.ดร.วรรณา สวัสดิ์ผล ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ

กิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับจังหวัด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
6

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
9

ส่งองค์เทพกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากกินเจปีนี้ ฮือฮาส่อง เลขหางประทัด 2-3 ตัวโผล่
10

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา