ช่วงปลายปีคือช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ในฐานะพันธมิตรของชุมชนขอเชิญชวนสมาชิกสบายการ์ดร่วมส่งต่อความสุขด้วยการ “ปันแต้ม ปันน้ำใจ” เปลี่ยนแต้มสะสมให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ผ่าน 2 โครงการเพื่อสังคม ได้แก่ “โครงการกาลพลิก” โดย มูลนิธิกระจกเงา และ “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ผ่านสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เพื่อร่วมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการ และเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
สำหรับ “โครงการกาลพลิก” โดย มูลนิธิกระจกเงา มุ่งผลักดันให้สังคมไทยมองเห็นศักยภาพของผู้พิการในมิติใหม่ ผ่านการพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมทักษะอาชีพ และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อลดอคติทางสังคมและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมในสังคม อาทิ การพาผู้พิการกลับเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล การประสานงานด้านการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการพาคนพิการออกมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้ง
อีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกสบายการ์ดสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจ คือ “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและความยากจน โครงการนี้ไม่เพียงมอบทุนการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงคอยดูแล ส่งเสริมทักษะชีวิต และสร้างความมั่นใจให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
สมาชิกสบายการ์ดสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ได้ง่าย ๆ ด้วยการบริจาคแต้มตั้งแต่ 1 แต้มขึ้นไป ผ่าน LINE @CJMORE หรือคลิก https://tinyurl.com/y4fbbw2a โดยทุก 20 แต้มจะเท่ากับเงินบริจาค 1 บาท และซีเจ มอร์จะสมทบเพิ่มอีก 1 เท่าจากยอดบริจาคทั้งหมด เพื่อส่งต่อให้ทั้งสองโครงการ
ร่วมเปลี่ยนแต้มเล็ก ๆ ให้เป็นพลังยิ่งใหญ่ “ปันแต้ม ปันน้ำใจ” กับซีเจ มอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 เพราะทุกแต้มของคุณ คือโอกาสของใครอีกหลายคนที่จะได้เริ่มต้นใหม่ อย่างมีความหวังในสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง