เจ้าของร้านเนื้อย่างดังร้อยเอ็ด เล่าความทรงจำสุดประทับใจ เมื่อครั้งขับรถข้ามจังหวัดเข้าเฝ้า พระพันปีหลวง เพื่อถวายเงินช่วยภัยสึนามิ
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังร้าน นำโชคเนื้อย่างเกาหลี ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไปพบ นายมงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล และนางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล เจ้าของร้านที่เคยเข้าเฝ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายมงคลกรณ์ ได้นำภาพแห่งความประทับใจจำนวนหลายภาพ มาทำความสะอาด พร้อมแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระพันปีหลวง ซึ่งเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน
ในปี 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี 2 หมู่บ้าน มีถนนลาดยางถึงหมู่บ้าน ส่วนบ้านหนองบัวแก้ว เป็นถนนลูกรัง ซึ่งพระองค์ทรงเลือกเสด็จพระราชดำเนินทางถนนลูกรัง เพื่อทรงเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรที่ห่างไกลความเจริญ โดยมิได้มีความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแต่อย่างใด
ซึ่งเมื่อตนทราบข่าว ว่าก่อนหน้านั้นท่านจะทรงเสด็จมาที่ ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ก็ได้เตรียมตัวเพื่อขับรถเดินทางไปเข้าเฝ้า เพราะห้วงนั้นเป็นช่วงที่พึ่งเกิดพายุสึนามิ ตนก็เลยอยากจะไปเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งในขณะที่ตนเดินทางไปถึงก็ได้ผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากตนไม่ได้ลงทะเบียนเข้าเฝ้า จึงต้องรอเป็นลำดับสุดท้าย
พอถึงคราวที่ตนได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้า ก็เกิดความปลื้มปีติในใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยคิดว่าตนเป็นแค่พ่อค้าคหบดี จะได้ใกล้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ซึ่งในขณะที่ถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศล ท่านก็ยังมีพระราชดำรัสว่า ถึงแม้ยามเกิดภัยสึนามิ คนในภาคอีสาน และคนภาคใต้ก็ยังมีความรักความสามัคคีกัน
ด้าน นางธัญพักตร์ ภรรยาเจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ตนเองก็ได้ช่วยงานอาสา โดยเป็นคณะกรรมการกาชาดร้อยเอ็ด และเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้นำสตรี ได้ช่วยงานการกุศล และช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยได้นำเอาแบบอย่างจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือคนบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจนกว่าร่างกายจะไม่สามารถให้การช่วยเหลือคนอื่นได้
ซึ่งหลังทราบข่าวเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตนและภรรยาก็รู้สึกเสียใจมาก ที่เหมือนสูญเสียศูนย์รวมใจที่พสกนิกร เรียกว่าแม่ของแผ่นดิน แต่ก็ยังปลาบปลื้มใจ ที่พระองค์ท่าน ไม่ถือเนื้อถือตัว แม้แต่เราเป็นเพียงพ่อค้าคนหนึ่ง แต่ก็ได้เข้าเฝ้าและมีพระราชดำรัสกับพระองค์ท่านหลายนาที