กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อเวลา 07.28 น. วันที่ 3 พ.ย. 2568 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า แด่พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล เฝ้าฯ ซึ่งเป็นพระพิธีธรรม จากวัดอนงคารามวรวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร รวม 8 รูป

ทั้งนี้ ทำนองการสวดพระอภิธรรม มีทำนองเฉพาะ เรียกว่า “ทำนองหลวง” ซึ่งมี 4 ทำนอง ได้แก่ ทำนองกะ แบ่งเป็น กะเปิด เน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจน กะปิด เน้นการสวดเอื้อนเสียงยาว, ส่วนทำนองเลื่อน สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกัน ไม่ให้ขาดตอน, ทำนองลากซุก สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษร โดยเอื้อนเสียงจากหนัก แล้วแผ่วลงไปหาเบา และทำนองสรภัญญะ เน้นคำสวดที่ชัดเจน และเอื้อนทำนอง เสียงสูง-ต่ำ

