มท.แจ้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอทั่วประเทศ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 26 ต.ค.

วันที่ 25 ต.ค.68 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการไว้อาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ถึงแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด (โดยอำเภอเมืองจัดร่วมกับจังหวัด) ในวันที่ 26 ต.ค.ได้แก่

1.พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 2.จัดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับลงนามแสดงความไว้อาลัย พร้อมตกแต่งอาคารสถานที่ ด้วยผ้าดำขาว ให้เหมาะสมแก่พระเกียรติยศ 3.การแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดปกติขาว ประดับแขนทุกข์ สำหรับประชาชน แต่งกายไว้ทุกข์

กระทรวงมหาดไทยจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 26 ต.ค.ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดทั่วประเทศ

 

