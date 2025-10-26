วธ.เตรียมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา นั้น วธ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
และประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและมอบหมายภารกิจหน่วยงานในสังกัดทั้งการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ทุกภารกิจดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติสูงสุด และถูกต้องตามโบราณราชประเพณี
น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดและขอความร่วมมือนำไปปฏิบัติ ตลอดจนมอบหมายภารกิจของแต่ละหน่วยงานพอสังเขปเบื้องต้น ได้แก่ 1.กรมการศาสนา ปฏิบัติหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ สดัปกรณ์ จำนวน 93 รูป ในวันที่ 26 ต.ค.2568
รวมถึงนิมนต์พระสงฆ์วันละ 4 สำรับ สวดตลอดทั้งวัน เวลา 07.00-21.00 น ตั้งเเต่วันที่ 26 ต.ค.2568 เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เเละประสานองค์การทางศาสนา ในการจัดพิธีตามหลักศาสนบัญญัติของเเต่ละศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ศาสนาอิสลาม พิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และประกอบพิธีดุอาอ์ ขอพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยังมีชีวิต ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู ประกอบพิธีสวดมนต์ขอพรต่อเทพเจ้า เพื่อขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัย เเละศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีกีรตันและอัรดาส เพื่อขอพรพระผู้เป็นเจ้าให้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทั้งนี้ ทุกองค์การทางศาสนา ได้จัดให้มีการลงนามแสดงความอาลัยหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว
2.กรมศิลปากร รับผิดชอบดำเนินการด้านรูปแบบพิธีการและการจัดสร้างพระเมรุมาศ พร้อมทั้งอาคารประกอบ ซึ่งรูปแบบจะเป็นไปตามจารีตประเพณีแต่โบราณ ทั้งนี้ มอบหมายให้สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร ร่วมกันจัดทำแบบร่างให้ถูกต้องตามหลักราชประเพณี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยในเบื้องต้น
นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังมีแนวทางในการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในระดับภูมิภาค สำหรับจังหวัดนำไปจัดสร้างเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งจัดทำจดหมายเหตุพระราชพิธี และหนังสือที่ระลึก สำหรับเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี
3.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสานศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยของประชาชนชาวไทย ส่วนแนวปฏิบัติในงานประเพณีลอยกระทง และประเพณีอื่นๆ มอบ สวธ. ประสานแนวทางการปฏิบัติร่วมกับสำนักพระราชวัง และสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมจัดทำคู่มือเผยแพร่ข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้หน่วยงานและประชาชนทราบโดยเร่งด่วน ที่สำคัญได้มอบหมายให้ สวธ.เผยแพร่ข้อมูล แนวทางการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมอย่างถูกต้อง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความเคารพในโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธี
4.หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเผยแพร่ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในทุกแพลตฟอร์มของหอภาพยนตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยจะประสานความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานในสังกัด วธ รวมทั้งภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง
5.กิจกรรมจิตอาสาและการอำนวยความสะดวกประชาชน ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น การจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ ดอกไม้จันทน์ หรืออื่นๆ และการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรเฝ้าฯ ตลอดระยะเวลา 100 วัน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.การประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดวธ. ประสานความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อปฏิบัติ และแนวทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ วธ. ยังตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคณะกรรมการต่างๆ ของสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปรับแผนงานและงบประมาณของแต่ละหน่วยให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นจะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณต่อไป