พสกนิกรสุดอาลัย หลั่งไหลรอรับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ พระพันปีหลวง จับจองพื้นที่เส้นทางที่ขบวนผ่าน บางส่วนปักหลักนอนค้างคืน ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเมื่อวาน
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศก่อนเคลื่อนขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเชิญมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
มีพสกนิกรจากทั่วสารทิศเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จตั้งแต่ถนนราชดำเนินในบริเวณหน้าศาลฎีกา มาจนถึงบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง โดยบางส่วนมาปักหลักนอนเฝ้ารอตั้งแต่ 6โมงเย็นของวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา และทยอยมากันเรื่อยๆ
กระทั่งเช้าวันที่ 26 ต.ค. ก็ยังคงปักหลักรอเพื่อให้ได้ส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้าย และบางส่วนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยยิ่งใกล้เวลาเสด็จ พสกนิกรยิ่งหลั่งไหลมาจับจองพื้นที่ ตลอดเส้นทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านอย่างคับคั่ง
นายนิคม ดีนอิสลาม ชาวเคหะร่มเกล้า มีนบุรี รามคำแหง อายุ 49 ปี เดินทางมาจับจองพื้นที่หน้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ 2 ทุ่มของวันที่ 25 ต.ค. กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทย ซึ่งตนมาจับจองพื้นที่ให้เพื่อนที่มาจะเฝ้าฯ รับเสด็จในวันนี้ เพราะต้องกลับไปทำงาน ไม่สามารถลางานได้
แม้จะไม่ได้รับเสด็จก็ไม่เสียใจ ทำถวายพระองค์เพียงเท่านี้ก็ภูมิใจแล้ว ตนรักและเทิดทูนสมเด็จพระพันปีหลวงมาก ซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงงานหนักทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะกับคนมุสลิม พระองค์เสด็จฯ ภาคใต้หลายครั้ง พระราชทานอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านให้ชาวบ้านได้มีอาชีพอยู่ดีกินดี
น.ส.อักษิกา เกษรสกุล ธุรกิจส่วนตัว ประธานกลุ่มต้นกล้าเทิดทูนสถาบัน อายุ 56 ปี ชาวจ.นนทบุรี กล่าวว่า มาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ 6 โมงเย็นของวันที่ 25 ต.ค. ตอนทราบข่าวสวรรคตรู้สึกใจหาย เสียใจมาก ประทับใจสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่รัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปี ทั้งสองพระองค์ทรงงานหนักเพื่อสกนิกรของพระองค์ ซึ่งตนได้เฝ้าฯรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆ
“สมเด็จพระพันปีหลวงทรงสวยเหมือนนางฟ้า ผิวสีเหลืองทอง พระสิริโฉมงดงามมาก รักพระองค์มาก ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดเฉพาะด้านศิลปาชีพที่ทรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน” น.ส.อักษิกา กล่าว