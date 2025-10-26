ร้อนก็ไม่หวั่น พสกนิกร หลั่งไหลรอรับขบวนเคลื่อนพระบรมศพ พระพันปีหลวง ยายวัย 78 นั่งรถเมล์มาคนเดียวแต่เช้ามืด ร่ำไห้เผยวันรู้ข่าวเสียใจมาก ตั้งใจมาสักการะพระบรมศพทุกวัน ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
วันที่ 26 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ บริเวณริมถนนราชดำเนินฝั่งศาลฎีกา เจ้าหน้าที่ได้ตั้งเต็นท์จำนวน 510 หลัง ตลอดแนวกว่า 500 เมตร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมารอรับขบวนเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะเคลื่อนขบวนมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในช่วงเวลา 16:00 น. มายังพระบรมมหาราชวัง
ตั้งแต่เมื่อวานนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และที่มาจากต่างจังหวัด แม้ในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ประชาชนยังคงเข้ามาจับจองพื้นที่ ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุ พร้อมนั่งถือพระฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง ซึ่งประชาชนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาด้วยใจ จะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่น
น.ส.วิมลวรรณ อังสุวรรณ อายุ 49 ปี ผู้พิการทางสายตา ที่เดินทางมารอขบวนตั้งแต่เวลา 06:00 น. ของวันนี้ (26 ต.ค.68) เผยว่า หลังจากที่ได้รับข่าวว่าพระองค์สวรรคต ตั้งใจเลยว่าจะมาร่วมงานในวันนี้โดยเฉพาะ เพราะสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ตนไม่ได้เดินทางมา วันนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ได้เดินทางทารอรับขบวน
น.ส.วิมลวรรณ กล่าวต่อว่า วันนี้ตั้งใจจะอยู่จนเสร็จพิธี จนกว่าในหลวง รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ กลับ หากมีวันที่เปิดให้ถวายสักการะพระบรมศพ ส่วนตัวก็จะเดินทางมา หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
น.ส.วิมลวรรณ กล่าวอีกว่า ตอนที่พระองค์ท่านยังอยู่ ตนอยู่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ก็ทราบว่าพระองค์ท่านทรงรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนคนใดคนหนึ่งเลย และพระองค์ท่านจะเห็นว่าประชาชนทุกคนเป็นพสกนิกรในพื้นแผ่นดินของพระองค์ท่าน
น.ส.วิมลวรรณ กล่าวต่อว่า ตนชินกับการดูข่าวพระราชสำนักตลอดตั้งแต่เด็กจนโต จนซึมซับทีละเล็กน้อยและเห็นว่าพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจเสด็จไปไหนบ้าง ส่วนตัวรู้สึกประทับใจที่พระองค์ท่านเสียสละให้กับประชาชน
น.ส.วิมลวรรณ กล่าวอีกว่า พอทราบข่าวว่าพระองค์สวรรคต ตนรู้สึกใจหาย แต่ส่วนตัวก็ทำใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าพระองค์ท่านมีพระชนมายุมากแล้ว เรื่องแบบนี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นสักวัน ทำให้เรามีภูมิต้านทานมากกว่าเมื่อ 9 ปีที่แล้ว
น.ส.วิมลวรรณ กล่าวต่อว่า ตนจะเดินตามรอยพระยุคลบาทดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มีพระราชดำรัสว่าเราจะรักษาสิ่งที่พระองค์ท่านทำไว้ อย่างเช่นการอุดหนุนเรื่องผ้าไทย ชมโขน รวมถึงการน้อมนำมาปฏิบัติในการเป็นผู้ให้ รู้จักการให้สังในสังคม เพื่อให้สังคมอยู่ได้และเป็นสังคมที่ดีขึ้น
ด้านนางมยุรี บรรดาศักดิ์ อายุ 78 ปี ที่ตั้งใจเดินมาด้วยรถเมล์คนเดียว เพื่อรอขบวนตั้งแต่เช้ามืด เผยว่า ตั้งใจเดินทางมารอขบวนตั้งแต่ตี 5 ด้วยใจ เมื่อทราบข่าวว่าพระพันปีหลวงสวรรคต ตอนนั้นตนทำบุญอยู่ที่วัดพระศรีฯ ตนร้องไห้เสียใจมาก เพราะตนรักพระพันปีหลวง และพระองค์ท่านเป็นพระพระราชินีที่ดีมาก
นางมยุรี กล่าวต่อว่า เมื่อก่อนตนเคยรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 200 ครั้งแล้ว รวมถึงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ตนก็เดินทางมาเช่นกัน วันนี้ตนจะอยู่รอจนกว่าขบวนจะเคลื่อนถึงยังพระบรมมหาราชวัง และจะเดินทางมาทุกวัน ตนขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568