คมนาคม จัดขนส่งมวลชน รับ-ส่งฟรี บริการประชาชน สักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง ที่พระบรมมหาราชวัง
วันที่ 26 ต.ค. 2568 รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม จัดระบบขนส่งสาธารณะทุกมิติ ทั้งรถโดยสาร รถไฟฟ้า รถไฟและทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง และร่วมถวายสักการะ ณ มณฑลท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะหมด ดังนี้
1.รถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เตรียมความพร้อม ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่จะไปยังสนามหลวง โดยจัดเดินรถ Shuttle Bus 15 เส้นทาง และเดินรถในเส้นทางปกติที่ผ่านสนามหลวงจำนวน 18 เส้นทาง ให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.
ได้แก่ จัดเดินรถ Shuttle Bus บริการฟรี เชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง ได้แก่ – เส้นทางอนุสาวรีย์ฯ (ฝั่งพญาไท) – สนามหลวง – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สนามหลวง – หัวลำโพง – สนามหลวง – เอกมัย – สนามหลวง – บางใหญ่ – สนามหลวง – สนามรัชมังคลาฯ – สนามหลวง – หมอชิต 2 – สนามหลวง
จัดเดินรถ Shuttle Bus บริการฟรี เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าและเรือโดยสารมาสนามหลวง – สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่สถานีท่าพระ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด – สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สถานีสยาม สถานีวงเวียนใหญ่ – เชื่อต่อเรือโดยสารสะพานผ่านฟ้า – สนามหลวง จุดรับ – ส่ง ประชาชนบริเวณถนนหน้าพระลาน และจุดจอดรถบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา หน้าโรงละครแห่งชาติ (ท่าปล่อยรถสาย 59 A4 S1)
นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางปกติที่ให้บริการผ่านสนามหลวง จำนวน 18 เส้นทาง ได้แก่
สาย 3 (2-37) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี
สาย 15 (4-2) วงกลม: สถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู – สยาม
สาย 25 (3-7E) แพรกษา – ท่าช้าง (ทางด่วน)
สาย 32 (2-5) ท่าเรือปากเกร็ด – วัดโพธิ์
สาย 47 (3-41) ท่าเรือคลองเตย – สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
สาย 53 (2-9) วงกลม สนามหลวง – เทเวศร์
สาย 59 (1-8) รังสิต – สนามหลวง
สาย 60 (1-38) สวนสยาม – สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
สาย 70 (2-14) ประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง
สาย 80 (4-43) วัดศรีนวลธรรมวิมล – สนามหลวง
สาย 91 หมู่บ้านเศรษฐกิจ – สนามหลวง
สาย 91ก วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – สนามหลวง
สาย 501 (1-53) หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง – ท่าช้าง
สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง (ทางด่วน)
สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง (ทางด่วน)
สาย 1-7E รังสิต – สนามหลวง (ทางด่วน)
สาย 1-80E สวนสยาม – สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (ทางด่วน)
สาย 2-32E ประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง (ทางด่วน)
2.รถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเหลือง และสายสีชมพู ได้จัดเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
โดยจัดเตรียมขบวนรถเสริม/เพิ่มความถี่การเดินรถให้เพียงพอต่อการให้บริการในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จัดเตรียมช่องทางพิเศษสำหรับการจำหน่ายเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร โดยเฉพาะในสถานีที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น สถานีสนามไชย และสถานีใกล้เคียง
โดยได้ประสานความร่วมมือกับ ขสมก. จัดรถบริการรับ-ส่ง ฟรี เชื่อมต่อสายสีน้ำเงิน ไปยังสนามหลวงที่สถานีท่าพระ สถานีสนามไชย สถานีสามยอด และสถานีหัวลำโพง พร้อมทั้งให้บริการอาคารและลานจอดแล้วจร (Park & Ride) ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 4 สาย ได้แก่
สายสีม่วง อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1
สายสีน้ำเงิน อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย และ สถานีหลักสอง (2 อาคาร) ลานจอดแล้วจร 8 แห่ง ที่สถานีกำแพงเพชร สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน
สายสีเหลือง อาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม
สายสีชมพู อาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี
3.รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดพ่วงตู้โดยสารพิเศษเพิ่มในขบวนรถปกติทุกเส้นทางและเตรียมขบวนรถไฟพิเศษรองรับประชาชนในวันที่มีกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย 3 เส้นทาง ได้แก่ – กรุงเทพฯ – อยุธยา – กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ – นครปฐม – กรุงเทพฯ พร้อมประสานการเดินทางเชื่อมต่อกับ ขสมก. เพื่อรับ–ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) – สนามหลวง
4.เรือโดยสาร กรมเจ้าท่า (จท.) ได้ดำเนินการจัดเรือบริการรับ-ส่ง ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้ – เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 218 ให้บริการรับ-ส่ง: ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. เส้นทาง ท่าเรือวัดระฆัง – ท่าเรือวัดอรุณฯ – ท่าช้าง (วังหลวง) – เรือข้ามฟาก (ร่วมกับเอกชน) ให้บริการรับ-ส่ง: ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. เส้นทาง ท่าเรือวัดอรุณฯ – ท่าเตียน ท่าเรือวังหลัง – ท่าเรือท่าช้าง และ ท่าเรือวัดระฆัง – ท่าเรือท่าช้าง
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน บริเวณท่าเรือพรานนก ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่าเตียน และท่าวัดอรุณราชวราราม
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เข้าร่วมพิธี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาการจราจร รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งทางบกและทางน้ำ โดยคำนึงถึงความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและการบริการเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กระทรวงคมนาคม โทร. 1356 BMTA Contact Center (ข้อมูลรถโดยสารประจำทาง) โทร. 1348 Call Center รฟม. (ข้อมูลรถไฟฟ้า MRT และ Park & Ride) โทร. 0 2716 4044 สายด่วนกรมเจ้าท่า (ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ำ และบริการเรือข้ามฟากฟรี) โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง