แนะจุดจอดรถประชาชน ร่วมส่งขบวนพระบรมศพ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้บริการที่จอดรถได้หลายจุด
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ถือพระฉายาลักษณ์แนบอก เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง ด้วยความโศกเศร้า หลายคนกลั้นน้ำตาไม่ไหว ร้องไห้ออกด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
นอกจากนี้ ยังมีพสกนิกรจำนวนมาก ที่มาทยอยจับจองที่นั่งเพื่อรอส่งเสด็จ ขบวนพระบรมศพ พระพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยในส่วนของประชาชนที่จะเข้าร่วมส่งเสด็จนั้น มีจุดจอดรถที่สามารถใช้บริการดังนี้
จุดจอดรถมีค่าใช้จ่าย พื้นที่เอกชน บริเวณวัดมหาธาตุฯ 80 คัน ท่ามหาราช 150 คัน วัดชนะสงครามฯ 50 คัน วัดบวรนิเวศฯ ลานด้านหน้า 80 คัน อาคารจอด 180 คัน ตรอกสาเก 80 คัน จุดจอดรถ กทม.(ถ.ไกรสีห์) 200 คัน
จุดจอดรถไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการฟรี กองสลาก(เก่า) 50 คัน วัดมกุฎกษัตริยารามฯ 100 คัน วัดโสมนัสราชวรวิหาร 100 คัน ลานจอด บ.ทรัพย์สิน (สะพานขาว) 200 คัน ถ.กำแพงเพชร 5 หลัง รพ.รามาฯ 80 คัน รร.ศรีอยุธยา 100 คัน
จุดจอดรถหน่วยงานรัฐ (รองรับเฉพาะเจ้าหน้าที่) รร.สันติราษฎร์ 20 คัน (หน่วยงานรัฐ) รร.ศรีอยุธยา 100 คัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สน.พญาไท 02-354-6958 สน.ชนะสงคราม 02-282-3166
สน.นางเลิ้ง 02-281-3002 สน.ดุสิต 02-241-5043
เพื่อความสะดวก โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจร