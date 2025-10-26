พสกนิกรทั่วสารทิศ จับจองพื้นที่แน่น รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมส่งขบวนพระบรมศพ พระพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พสกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รพ.
ต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำ บางส่วนถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอก เดินทางมาร่วมส่งขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ผู้สื่อข่าวราบงานว่า ยิ่งเมื่อใกล้ถึงเวลาเคลื่อนขบวนพระบรมศพ ประชาชนเริ่มมาจับจองพื้นที่กันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ตั้งแต่ หน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ไปออกทางประตู 15 ระยะทาง 350 เมตร
โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ฝั่ง อีกทั้งยังให้บริการน้ำดื่ม ยาดม เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่มารอร่วมส่งเสด็จพระบรมศพ ที่จะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในเวลา16.00 น. นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาร่วมส่งเสด็จพระบรมศพ ด้วยเช่นกัน
สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ เริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน – พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร โดยใช้เส้นทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – ถนนอังรีดูนังต์ – ถนนพระราม 4 – ถนนพญาไท – ถนนศรีอยุธยา – ถนนราชดำเนิน – ถนนหน้าพระลาน – ประตูวิเศษไชยศรี รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที