รถยนต์ประวัติศาสตร์ เจมส์บอนด์ จากรถยนต์พระที่นั่งทรงงาน รัชกาลที่ 9 อัญเชิญพระบรมศพถึง 2 ครั้ง สู่พระราชพิธีครั้งสำคัญ
เมื่อเวลา 16.21 น. วันที่ 26 ต.ค.68 ขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen Caravelle V6 หมายเลขทะเบียน 1ด-0929 หรือที่รู้จักกันในชื่อ เจมส์ บอนด์
สำหรับรถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen Caravelle V6 หมายเลขทะเบียน 1ด-0929 หรือที่รู้จักในชื่อ เจมส์ บอนด์ เป็นรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดใช้ทรงงานมาเป็นเวลานาน เป็นรถทรงงานที่แสนเรียบง่าย
ที่สำคัญ เจมส์ บอนด์ เป็นรถพระที่นั่งคันสุดท้ายที่อัญเชิญพระบรมศพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จสวรรคต จากโรงพยาบาลศิริราช ไปประทับ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
รถคันนี้ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มความหรูหราใดๆ และยังคงสภาพเดิมจากโรงงาน ภายในรถมีเพียงโต๊ะเล็กๆ ที่ติดกตั้งไว้สำหรับทรงงานและระบบเครื่องเสียงเดิมที่ติดมาจากโรงงาน
รถพระที่นั่งคันดังกล่าวได้รับเกียรติอีกครั้ง อัญเชิญพระบรมศพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง