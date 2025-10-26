รถยนต์ประวัติศาสตร์ เจมส์บอนด์ จากรถยนต์พระที่นั่งทรงงาน รัชกาลที่ 9 อัญเชิญพระบรมศพถึง 2 ครั้ง สู่พระราชพิธีครั้งสำคัญ

เมื่อเวลา 16.21 น. วันที่ 26 ต.ค.68 ขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen Caravelle V6 หมายเลขทะเบียน 1ด-0929 หรือที่รู้จักกันในชื่อ เจมส์ บอนด์

สำหรับรถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen Caravelle V6 หมายเลขทะเบียน 1ด-0929 หรือที่รู้จักในชื่อ เจมส์ บอนด์ เป็นรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดใช้ทรงงานมาเป็นเวลานาน เป็นรถทรงงานที่แสนเรียบง่าย

ที่สำคัญ เจมส์ บอนด์ เป็นรถพระที่นั่งคันสุดท้ายที่อัญเชิญพระบรมศพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จสวรรคต จากโรงพยาบาลศิริราช ไปประทับ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

รถคันนี้ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มความหรูหราใดๆ และยังคงสภาพเดิมจากโรงงาน ภายในรถมีเพียงโต๊ะเล็กๆ ที่ติดกตั้งไว้สำหรับทรงงานและระบบเครื่องเสียงเดิมที่ติดมาจากโรงงาน

รถพระที่นั่งคันดังกล่าวได้รับเกียรติอีกครั้ง อัญเชิญพระบรมศพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เปิดรายละเอียดทั้งหมด หนังสือลงนาม 4 ฝ่าย ปฏิญญายุติศึก ไทย-กัมพูชา
3

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
4

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
5

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
6

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
7

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
8

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
9

เผยโบราณราชประเพณี เรื่อง 'สรงน้ำพระบรมศพ การถวายหน้ากากทองคำ หักพระสาง'
10

ตำรวจ เปิดสาเหตุ หนุ่มสันทราย รถจมเขื่อนแม่กวง ถูกเชือกมัดติดเบาะ