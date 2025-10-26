ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เชิญพระบรมศพ พระพันปีหลวง ประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
วันที่ 26 ต.ค. 2568 ที่พระนั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ และหน้าพระเก้าอี้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เชิญพระหีบพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง พระตำรวจหลวงคลุมผ้าเยียรบับบนพระหีบพระบรมศพ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ คลุมพระหีบพระบรมศพด้วยธงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใหญ่ เสร็จแล้ว ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กราบพระบรมศพ ทหารปืนใหญ่หยุดยิง)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ (ขณะนั้น เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 11 รูป ในจำนวน 93 รูปเท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ (เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 11 ไตร (เที่ยวแรก) (พระสงฆ์สดับปกรณ์)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 11 รูป จำนวน 22 เที่ยว และเที่ยวละ 10 รูป จำนวน 6 เที่ยว ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์) เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร (พระสงฆ์สดับปกรณ์) ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนเที่ยวสุดท้าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ผ่านแถวข้าราชการผู้มาเฝ้า ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออก และด้านตะวันตก ณ มุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงคม
ประทับพระราชอาสน์ (พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม) เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ครบ 4 จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ 1 รูป ที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 8 รูป นั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว (เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ประทับพระราชอาสน์ (พระสงฆ์สดับปกรณ์)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมรมราชินี เสด็จ ฯ ไปที่หน้าพระโกศ ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา (โดยลิฟต์)
เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภภา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต (ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)