เปิดขั้นตอน ถวายสักการะ พระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับประชาชนที่ต้องการมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีขั้นตอนดังนี้

– เมื่อมาถึงบริเวณท้องสนามหลวง ให้ไปผ่านจุดคัดกรอง จุดตรวจเครื่องสแกน แล้วมานั่งรอที่เต็นท์ ที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้ให้นั่งพัก

– จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาลงไปที่อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณทางเข้าที่ 1 ภายในอุโมงค์จะมีเก้าอี้ไว้บริการและมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบเรื่องการแต่งกายให้มีความพร้อม

– สำหรับผู้ชายสวมเสื้อสีดำ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สุภาพสีดำ

– สำหรับผู้หญิง ต้องสวมกระโปรงยาวคลุมเข่า หรือสวมผ้าถุงสีดำ และสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นเช่นเดียวกัน

– จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่พามาบริเวณประตูมณีนพรัตน์ และต้องทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ ผ่านเข้าเครื่องสแกน เพื่อถ่ายรูปหน้าเครื่องสแกน

– เจ้าหน้าที่จะพามานั่งรอบริเวณเต็นท์ ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม และเจ้าหน้าที่พาเข้าไปทีละชุด เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนจะลงนามถวายความอาลัย

– เมื่อถวายสักการะและลงนามแล้วเสร็จ ต้องออกประตูอีกทางหนึ่ง และเดินตามทางออกนอกพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิมานเทเวศร์

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
4

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
5

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
6

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
7

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้าเอาปืนยิงใส่ ประวัติโชกโชนใส่กำไลEM-พกปืนตลอดเวลา
10

ผู้เชี่ยวชาญเผย 3 เมนูอาหารเช้า ทานแล้ว ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หาซื้อง่าย