เปิดขั้นตอน ถวายสักการะ พระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
สำหรับประชาชนที่ต้องการมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีขั้นตอนดังนี้
– เมื่อมาถึงบริเวณท้องสนามหลวง ให้ไปผ่านจุดคัดกรอง จุดตรวจเครื่องสแกน แล้วมานั่งรอที่เต็นท์ ที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้ให้นั่งพัก
– จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาลงไปที่อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณทางเข้าที่ 1 ภายในอุโมงค์จะมีเก้าอี้ไว้บริการและมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบเรื่องการแต่งกายให้มีความพร้อม
– สำหรับผู้ชายสวมเสื้อสีดำ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สุภาพสีดำ
– สำหรับผู้หญิง ต้องสวมกระโปรงยาวคลุมเข่า หรือสวมผ้าถุงสีดำ และสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นเช่นเดียวกัน
– จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่พามาบริเวณประตูมณีนพรัตน์ และต้องทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ ผ่านเข้าเครื่องสแกน เพื่อถ่ายรูปหน้าเครื่องสแกน
– เจ้าหน้าที่จะพามานั่งรอบริเวณเต็นท์ ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม และเจ้าหน้าที่พาเข้าไปทีละชุด เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนจะลงนามถวายความอาลัย
– เมื่อถวายสักการะและลงนามแล้วเสร็จ ต้องออกประตูอีกทางหนึ่ง และเดินตามทางออกนอกพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิมานเทเวศร์