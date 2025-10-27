‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า ถวายพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’
เมื่อเวลา 07.41 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร รวม 8 รูป ทั้งนี้ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จะมีในช่วงเวลา 06.00 น. เวลา 09.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น. เวลา 19.00 น. และ เวลา 21.00 น.
โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ สำหรับ พระโกศทองใหญ่ทรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวาง มีชุมสายฉัตร 5 ชั้น บังแทรกฉัตร 7 ชั้น ต้นไม้ทองเงิน
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศพิเศษสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์
โอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี , สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ ด้วย
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้าวันละ 8 รูป รับพระราชทานฉันเพลวันละ 8 รูป และประโคมย่ำยามกำหนด 100 วัน