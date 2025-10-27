กรมศิลป์ วางไทม์ไลน์ 90 วัน ร่างแบบพระเมรุมาศ พระพันปีหลวง เริ่มบูรณะราชรถ–ราชยาน เตรียมขอฤกษ์บวงสรวง แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
วันที่ 27 ต.ค.68 น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของกรมศิลปากรในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี มีความสง่างามสมพระเกียรติในฐานะแม่แห่งแผ่นดิน อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ วธ. โดยกรมศิลปากรจะขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาตามขั้นตอน และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถตามข้อสั่งการของรัฐบาล
น.ส.ซาบีดา กล่าวต่อว่า กรมศิลปากร ได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การออกแบบและจัดสร้าง พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ดำเนินการโดยสำนักสถาปัตยกรรม การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดำเนินการโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การจัดสร้างเครื่องประกอบพระเมรุมาศ และเครื่องสังเค็ด ดำเนินการโดยสำนักช่างสิบหมู่
การประโคมในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมและการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดระยะเวลาการจัดงานพระราชพิธี ดำเนินการโดยสำนักการสังคีต และการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
นอกจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว ได้เข้าสังเกตการณ์การดำเนินงานสำรวจตรวจสอบสภาพราชรถ ราชยาน ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเตรียมการอนุรักษ์ บูรณะ ซ่อมแซม และตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติ ซึ่งขั้นตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ ภัณฑารักษ์ และช่างสิบหมู่ จะร่วมกันสำรวจสภาพปัจจุบันก่อน เพื่อวางแผนงานอนุรักษ์ บูรณะ ซ่อมแซม ตลอดจนการตกแต่งให้งดงามตามแบบศิลปกรรมไทยประเพณี
คาดว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถ ราชยาน คานหามทุกองค์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี โดยหลังจากวันนี้ จะได้ขอฤกษ์สำหรับวันทำพิธีบวงสรวงราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระเกียรติยศ เพื่อเริ่มงานบูรณะราชรถตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป ทั้งนี้ กรมศิลปากร จะปิดให้บริการเข้าชมโรงราชรถตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป จนกว่าการพระราชพิธีจะแล้วเสร็จ
น.ส.ซาบีดา กล่าวต่อว่า ตอนนี้ทางกรมศิลปากรจะดำเนินการร่างแบบพระเมรุมาศและจะประชุมการเตรียมความพร้อมในทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ตนได้เน้นย้ำให้บุคลากรเตรียมความพร้อมหากขาดสิ่งใดก็ขอให้เสนอกระทรวงนำเสนอและกระทรวงวัฒนธรรม และหารือกับรัฐบาล เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีความพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการสมพระเกียรติอย่างสูงสุด
ด้าน นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การดำเนินการทุกอย่าง เป็นไปตามนโยบายและรัฐบาลและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ วธ. ในเรื่องการเตรียมความพร้อม โดยกรมศิลปากร พร้อมปฏิบัติงานที่รับมอบหมายนั่นคือการออกแบบพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบร่างเพื่อนำเสนอองค์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และจะได้นำแบบร่างที่ทรงให้ความเห็นชอบไปพัฒนาเพื่อเขียนแบบก่อสร้างจริงต่อไป
ในขั้นตอนนี้ คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน หลังจากแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ จะนำไปสู่การประมาณราคาและเสนอของงบประมาณไปยังรัฐบาล คาดว่า จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการ วธ. เน้นย้ำว่าการดำเนินงานของกรมศิลปากรให้ยึดหลักความถูกต้อง และถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด ในฐานะที่ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดิน
สำหรับการทำงานในปัจจุบัน เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในส่วนของอาคารประกอบ อาทิ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน เราได้ใช้การออกแบบจากข้อมูลเดิม เพราะโครงสร้างต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก สิ่งสำคัญ คณะทำงานไม่ว่าจะเป็น มัณฑนากรสถาปนิก ประติมากร จิตรกร นายช่างศิลปกรรม เป็นชุดเดียวกับที่ถวายงาน เมื่อครั้งการจัดสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด ทั้งนี้กรมศิลปากรจะทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการสมพระเกียรติสูงสุด