ยาย วัย 80 ปี เสียงสั่น ดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีเมตตา เผยอยากมาให้ได้ทุกวัน ขณะที่จิตอาสาเจนใหม่ ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน
วันที่ 29 ต.ค. 2568 ที่ท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การเข้าถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ เวลา 8.30 น. – 16.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตั้งแต่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวง ไปจนถึงพระบรมมหาราชวัง ตลอดเส้นทาง
นอกจากนี้ยังมีอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารพระราชทาน มาคอยบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้คอยอิ่มท้องกันตลอดทั้งวันอีกด้วย ขณะที่ เจ้าหน้าที่สำนักโยธา กทม. ได้มีการจัดระเบียบ ขยับรั้วตลอดทั้งฝั่งสนามหลวง เพื่อเปิดพื้นที่ทางเดินฟุตปาธให้ประชาชนได้เดินเท้าสะดวกมากขึ้น
นางบุณฑริกา แซ่จั่ง อายุ 82 ปี ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ตนเดินทางด้วยรถเมล์มาจากอ่อนนุชเพียงคนเดียว เนื่องจากครอบครัวต้องไปทำงาน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเพราะตนมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงที่จะต้องมาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ได้สักครั้ง
เพราะเกิดมารู้สึกดีใจมากที่ได้เกิดอยู่ในผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงมีเมตตาประชาชนมากขนาดนี้ ดีใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินที่สมบูรณ์ทุกอย่างอดยากแค่ไหน ยังมีให้กินไม่มีประเทศไหนใจดีกับประเทศไทยอีกแล้ว
ท่านมีแต่ให้เวลาไปต่างจังหวัดที่ไหนก็เป็นกันเองไม่มีกษัตริย์ที่ไหน เหมือนกษัตริย์ของเราอีกแล้ว สมัยก่อนเวลาที่ท่านเสด็จไปที่ไหนถ้าหากตนอยู่ใกล้ตนก็จะไปรับเสด็จเสมอ ไปรับเสด็จ ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ยังเล็ก นาทีที่ทราบข่าวว่าท่านสวรรคต น้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความเสียใจ
อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจของตนคืออยากจะมาทุกวันแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้ไม่สามารถมาได้ แต่ก็ส่งใจมาทุกวัน แต่ที่ผ่านมา เวลาลูกหลานให้เงินมา ก็จะนำมาซื้ออาหารสดเพื่อช่วยทำอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนตลอด
ขณะที่ นายจิรเมธ ผึ้งน้อย อายุ 16 ปี มาในนาม รด. ครีเอเตอร์ จิตอาสา มาช่วยถ่ายคลิปทำจิตอาสาในวันนี้ ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 8.00 น. – 14.00 น. รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในงานนี้เนื่องจากตนก็ตกใจกับข่าวการสวรรคตของท่าน แม้ว่าตนจะเป็นเด็กยุคใหม่แต่ที่ผ่านมาก็ได้เห็นพระราชกรณียกิจของท่านที่ทำเพื่อประชาชนมากมาย รับรู้มาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างมากส่วนตัวตนประทับใจเรื่องราวความรักของสมเด็จพระพันปีและในหลวงรัชกาลที่ 9 มาก
โดยในวันนี้ส่วนใหญ่ที่ปฎิบัติหน้าที่ก็จะดูแลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ซึ่งตนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าน่าจะมีจำนวนมาก เนื่องจากในยุคของสมเด็จพระพันปีหลวง เป็นยุคของผู้สูงอายุ ทำให้ทยอยเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของท่าน