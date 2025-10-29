คกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง ประชุมนัดแรก เตรียมตั้ง “อนุกรรมการ 4 คณะ-มอบภารกิจงาน-เตรียมแผนประชาสัมพันธ์” แนะ บูรณาการทำงาน-ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ สื่อสารถึงประชาชนให้มากที่สุด
29 ต.ค. 68 – ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568
โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
โดยวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงการมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 4 คณะ
ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ,คณะอนุกรรมการศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์, คณะอนุกรรมการศูนย์สื่อมวลชนและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ โดยก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการได้ยืนไว้อาลัยถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จากประกาศของสำนักพระราชวัง ถือเป็นความสูญเสียของพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ท่านประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่แก่พสกนิกร อันเป็นพระมหาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
จากมติคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อควรปฏิบัติในการไว้ทุกข์ถวายความอาลัย ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี หวังว่าทุกฝ่ายจะบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ทั้งนี้อยากได้หัวข้อในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยในช่วงเวลานี้มีแพลตฟอร์มทางออนไลน์เกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นช่องทางการสื่อสารควรเข้าถึงประชาชนทุกคนให้มากขึ้นเพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติทุกประการ