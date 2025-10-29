เจ้าอาวาสพิการแขน หลั่งน้ำตา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก พระพันปีหลวง รับเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 40 ปี เสด็จเยี่ยม-พระราชทานค่ารักษา

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ที่วัดเวียงตั้ง เลขที่ 109 หมู่ 1 ตำบลวังธง อ.เมือง จ.แพร่ พระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ์ อายุ 76 ปี พรรษา 54 เจ้าอาวาสวัดเวียงตั้ง ผู้พิการแขนและขาทั้งสองข้าง และเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์มานานกว่า 40 ปี

พระอธิการประดิษฐ์ กล่าวทั้งน้ำตา ถึงชีวิตที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเปลี่ยนชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า เป็นความสูญเสียใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต รู้สึกเหมือนขาดที่พึ่งทางใจ หากถวายชีวิตแทนได้ก็ยินดี เพราะพระองค์ทรงเป็นดั่ง “แม่ของแผ่นดิน” ผู้ประทานพระเมตตาและชีวิตใหม่ให้แก่ข้าพเจ้า พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้

พระอธิการประดิษฐ์ เล่าว่า เมื่อปี พ.ศ.2520 มุ่งพัฒนาวัดด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน แต่ในระหว่างการซ่อมบำรุงวัด เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าชอร์ตอย่างรุนแรง จนพิการทั้งแขนและขา ต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน สภาพร่างกายและจิตใจตก อยู่ในความทุกข์ถึงขั้นคิดทำร้ายตนเอง

เมื่อกราบบังคมทูลขึ้นไปยังเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระพันปีหลวงทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระอธิการด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงพระราชทานปัจจัยเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีวิต

พร้อมทั้งพระราชทานงบประมาณพัฒนาวัดเวียงตั้ง ให้ซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้หลายสิบไร่ กลายเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่ร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมยืนยันจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์เพื่อพระศาสนาตลอดไป

