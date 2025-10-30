จุฬาราชมนตรี คณะบุคคล พสกนิกร ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.30 น. มีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ท่ามกลางบรรยากาศที่วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆปกคลุมตลอดช่วงเช้า

โดยมี บุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตต่างประเทศ หน่วยงานสังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องคกรการกุศล และประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความรักเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา

อาทิ จุฬาราชมนตรี, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ค ประจำประเทศไทย, CDA สาธารณรัฐคอซอวอ, กงสุลกิตติมศักดิ์ โมนาโก, ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส จากธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB), สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ(OCHA), พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมแม่ทัพน้อย และคณะ,

นอกจากนี้ยังมี สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี, สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 1, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โดยบริเวณพื้นที่พระบรมมหาราชวัง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน มีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่ม อีกทั้งยังมีการแจกจ่ายผ้าเย็น และพิมเสนน้ำพระราชทานให้กับประชาชน รวมไปถึงรถสุขาเคลื่อนที่จากทางกรุงเทพมหานครคอยบริการในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชน

 

 

 

 

