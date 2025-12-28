กฟผ.-ธอส. ลงนามโครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย ส่งเสริมการสร้าง ซื้อ ปรับปรุงที่พักอาศัยสู่บ้านประหยัดพลังงาน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายวฤต รัตนชื่น รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาดและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

นายวฤต รัตนชื่น รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่าได้ขยายความร่วมมือกับ ธอส. ดำเนินโครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทยต่อเนื่อง โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำภายใต้กลยุทธ์ 3RE ได้แก่ RE1 : Renovate หรือการให้สินเชื่อปรับปรุงบ้าน เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ฉนวนกันความร้อน เป็นต้น

RE2 : Refinance การรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมคำปรึกษาด้านพลังงาน และ RE3 : Reinforce การเสริมสร้างความรู้ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัย

เพื่อต่อยอดโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านเบอร์ 5 มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน และตอบโจทย์ข้อจำกัดของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาการเข้าถึงตลาด แหล่งทุน และองค์ความรู้ทางเทคนิคในการปรับปรุงอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน

นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธอส. กล่าวว่าพันธกิจที่สำคัญ คือทำให้คนไทยมีบ้าน โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย จึงได้เดินหน้าสนับสนุนบ้านประหยัดพลังงานมาตั้งแต่ปี 2566 คาดว่าการลงนามขยายความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีประชาชนให้ความสนใจมากขึ้นเพราะมีจุดเด่นคือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อซื้อหรือปลูกบ้าน รวมถึงเพื่อไถ่ถอน จำนอง จากธนาคารอื่น หรือเพื่อรีโนเวทบ้าน

สำหรับโครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย เป็นการต่อยอดจากโครงการที่ทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมกันดำเนินการในระหว่างปี 2566-2568 ซึ่งมีแบบบ้านประหยัดพลังงานได้รับการตรวจรับรองรวม 145 แบบ จาก 121 โครงการ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 9,000 หลังทั่วประเทศ สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณปีละ 35 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 175 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 17,299 ตันต่อปี

ในส่วนของ ธอส. ได้สนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยผ่านการให้สินเชื่อแก่ผู้พัฒนาโครงการและลูกค้ารายย่อย โดยได้ปล่อยสินเชื่อจำนวน 1,500 บัญชี ยอดสินเชื่อรวม 2,500 ล้านบาท สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 3,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลง 3 ปี (2569-2571) แบ่งเป็น สำหรับการปรับปรุงบ้าน 10,000 หลัง และการรีไฟแนนซ์ 5,000 หลัง

คาดว่าตลอดการดำเนินโครงการจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 30,000 ตันต่อปี เพื่อร่วมกันนำประเทศไทยสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภาคที่อยู่อาศัยของประเทศและขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

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