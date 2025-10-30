อาลัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มดัง นี่ตัวอะไร ที่มีสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนเสียชีวิต แอดมินออกประกาศยืนยัน ทางกลุ่มจะไม่มีการปิดตัวลง หรือล้มเลิกใดๆ
เป็นข่าวเศร้าสำหรับผู้ที่ติดตามกลุ่ม นี่ตัวอะไร ที่มีสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคน เมื่อผู้ก่อตั้งกลุ่มได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Wongwaran Sirigomolsingha หนึ่งในทีมงานแอดมิน โพสต์แจ้งข่าวเศร้าดังกล่าว ความว่า 29 ตุลาคม 2025 พี่หมี / แอดหมี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ‘นี่ตัวอะไร’ และ ‘นี่ต้นอะไร’ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วครับ
ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพี่หมีด้วยครับ เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ พวกผมที่เหลืออยู่จะดูแลกลุ่มให้ดีที่สุดครับ
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 มีการออกประกาศกลุ่ม นี่ตัวอะไร ความว่า ตามที่ผมได้ประกาศข่าวที่ใหญ่ที่สุดและข่าวที่เศร้าที่สุดของกลุ่มไป มีสมาชิกมากมายไถ่ถามถึงสาเหตุการจากไปของพี่หมีที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม และทิศทางของกลุ่มต่อไปหลังจากนี้
1 – อย่างที่สมาชิกหลายๆท่านทราบ และอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบ เมื่อตอนกลางปีที่แล้ว 2024 กลุ่มนี่ตัวอะไรได้ทำการพักกลุ่มเป็นเวลา 1 เดือน ในระหว่างนั้น ทางทีมงานแอดมินก็ได้ทราบข่าวการล้มป่วยของพี่หมีจากคุณเปา ซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่หมีในเฟซบุ๊ก ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง ส่งผลให้มีอาการความจำเสื่อมเฉียบพลัน จำใครไม่ได้ จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นแอดมินกลุ่มนี้
เมื่อราวสามปีก่อน พี่หมีได้ฝากฝังกำชับให้แอดหนวดช่วยดูแลกลุ่มอีกแรง เผื่อตนตายแล้วไม่มีใครดูแลกลุ่มที่สร้างขึ้นมาต่อ จากนั้นแอดหนวดจึงดึงผมกับแอดบิว เข้าร่วมเป็นทีมแอดมินรุ่นแรก จึงเป็นคำมั่นสัญญาใจที่รับปากไว้ตั้งแต่นั้น
2 – ช่วงประมาณ 1-2 เดือนก่อนพี่หมีเสียชีวิต ผมกับทีมแอดมินที่เหลือได้พูดคุยกันว่า อยากจะรีแบรนด์กลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพกลุ่มให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก เพื่อรองรับการขยายตัวของสมาชิกที่เติบโตขึ้นแบบรวดเร็วมากๆในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ แต่จะออกมาในรูปแบบใด และไปในทิศทางตอนนี้ขอสงวนไว้เป็นความลับก่อนนะครับ
3 – ปัจจุบันทีมงานผู้ดูแลขยายตัวขึ้น มีทั้งหมด 7 คน แต่ก็ยังไม่สอดรับกับปริมาณสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน จากตอนแรกหลักแสน ตอนนี้ทะลุล้านไปแล้ว (ผมเองก็เสียใจมากที่พี่หมีไม่ได้อยู่เห็นว่ากลุ่มที่ตนสร้างเติบโตมาไกลขนาดนี้แล้ว)
ซึ่งทางทีมผู้ดูแลก็กำลังทำหน้าที่เป็นแมวมองและเฟ้นหาคนเข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของ Group Expert หรือผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่ม ทางทีมงานยังคงเปิดรับตลอดเวลานะครับ สามารถส่งประวัติส่วนตัวมาให้ผู้ดูแลพิจารณาได้เสมอครับ เรายินดีรับพิจารณา
ทางกลุ่มจะไม่มีการปิดตัวลง หรือล้มเลิกใดๆ เพราะเราเดินทางมาไกลมากเกินจะถอยกลับแล้วครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกคุณภาพทุกคนที่ยังอยู่กับเราและคอยให้การสนับสนุนพวกเราเสมอมานะครับ ขอบคุณมากครับ