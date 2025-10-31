ถึงคิว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนเตรียมรับ 1,700 บาท 2 เดือน เปิดเงื่อนไข-รายละเอียด เช็กเงินเข้าวันไหน ไม่ต้องไปควักเงินเพิ่ม เพื่อใช้จ่ายเหมือนโครงการ คนละครึ่งพลัส
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ถึงคิวได้รับเงินช่วยเหลือ โดยงวดเดือนพฤศจิกายน 2568 เตรียมรับเงินพิเศษ รัฐบาลอนุมัติเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนรายเดิม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ เป็นเวลา 2 เดือน คือ พฤศจิกายน และธันวาคม 2568
โดยจะอนุมัติให้เป็นเดือนละ 850 บาท จากเดิมที่ได้เดือนละ 300 บาท รวมได้รับทั้งหมดตลอดโครงการเติมเงินพิเศษ คนละ 1,700 บาท ซึ่งผู้ที่ถือบัตรฯ ไม่ต้องไปควักเงินเพิ่ม เพื่อใช้จ่ายเหมือนโครงการ คนละครึ่งพลัส
เงื่อนไขโอนเงินเพิ่ม เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 1,700 บาท เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 ครั้ง คือ
- เดือน พฤศจิกายน 68 โอน 850 บาท
- เดือน ธันวาคม 68 โอน 850 บาท
สำหรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้น จะถูกโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ซึ่งคาดว่า เงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 68 และ 1 ธันวาคม 68
เท่ากับว่า ในเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคมนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรคนจน จะได้รับเงินช่วยเหลือรวม 1,150 บาท ซึ่งการใช้จ่ายก็จะคิดราคาตามจริง อย่างไรก็ตาม กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป