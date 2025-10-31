หมอเจด เตือน อย่าชะล่าใจ 5 สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ย้ำ ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน รีบไปพบแพทย์ รู้เร็ว รักษาง่าย อย่ารอให้เจอระยะที่เจ็บ
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอเจด” ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการที่เป็นสัญญาณเตือนโรคมะเร็ง โดยระบุข้อความว่า อย่าชะล่าใจ! 5 สัญญาณเตือน เป็นมะเร็งไม่รู้ตัว
หลายคนคิดว่ามะเร็งต้องปวด ต้องมีเนื้อก้อนถึงจะรู้ตัว แต่จริง ๆ แล้ว มะเร็งส่วนใหญ่เติบโตแบบเงียบ ๆ จนกว่าจะเจออีกทีก็ลามไปหลายจุดแล้วครับ
ความจริงร่างกายเรามักส่งสัญญาณเล็ก ๆ ให้เรารู้ก่อน แค่เราไม่เคยสังเกตมันจริง ๆ เท่านั้นเองครับ วันนี้มาดูกันว่า 5 สัญญาณที่เตือนเราอยู่มีอะไรบ้าง
1.คลำเจอก้อนหรือบวมเฉพาะจุด โดยเฉพาะที่คอ รักแร้ หน้าอก หรือท้องน้อย ถ้าก้อนนั้นโตขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เจ็บ อย่าคิดว่าเป็นแค่ซีสต์หรือก้อนไขมัน เพราะก้อนมะเร็งมักโตแบบเงียบและไม่เจ็บเลย มะเร็งไม่เคยเกิดขึ้นข้ามคืน
2.เหนื่อยง่าย ทั้งที่ไม่ทำอะไร ถ้าพักผ่อนเต็มที่แต่ยังรู้สึกหมดแรง อ่อนเพลียเรื้อรัง หรือขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็ใจเต้นแรง อาจเป็นสัญญาณว่าเซลล์ในร่างกายใช้พลังงานผิดปกติ หรือมีเซลล์มะเร็งกำลังแย่งสารอาหารไปใช้ครับ
3.น้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ ไม่ได้ออกกำลังกาย และไม่ได้ควบคุมอาหาร แต่น้ำหนักลดลงเกิน 5 กิโลใน 1-2 เดือน อันนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่ เพราะมะเร็งบางชนิด เช่น ตับ ตับอ่อน ลำไส้ จะดึงพลังงานไปใช้ ทำให้ร่างกายผอมลงรวดเร็วครับ
4.เจ็บปวดเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ถ้าปวดหลัง ปวดไหล่ หรือปวดท้องแบบไม่มีเหตุผล กินยาแล้วดีขึ้นแป๊บเดียว แล้วกลับมาอีก บางครั้งอาจไม่ใช่กล้ามเนื้อหรือข้อ แต่เป็นอวัยวะภายในที่กำลังมีเซลล์ผิดปกติ
5.แผลหายช้า หรือมีเลือดออกผิดปกติ แผลเล็ก ๆ ที่ควรหายในไม่กี่วัน แต่กลับนูน แดง หรือเป็นซ้ำ
หรือมีเลือดออกจากที่ไม่ควร เช่น เหงือก มูก เลือดในอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นสัญญาณว่าระบบซ่อมแซมเซลล์เริ่มผิดปกติ
อย่ารอให้เคยชิน ควรไปตรวจทันทีครับ มันเริ่มจากเซลล์เล็ก ๆ ที่สะสมผิดปกติทีละนิด ใครที่มีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยผ่าน รีบตรวจ รู้เร็ว = รักษาง่าย อย่ารอให้เจอ “ระยะที่เจ็บ” แล้วค่อยเริ่มดูแลครับ