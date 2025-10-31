เก่ง ลายพราง ปลอดภัยแล้วคิดสั้นหามส่งรพ. เฟิร์น เผยเหตุเครียด ห่วงอาการที่ดวงตาโดนไฮเตอร์อาการยังแย่อยู่
เฟิร์น วรรณภา อินฟลูฯดัง โพสต์คลิปล่าสุด กับภาพของ เก่ง ลายพราง พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวว่า “เมื่อคืนพี่เก่ง ลายพราง กินไฮเตอร์ คิดสั้นกินไฮเตอร์ไป แต่ว่าหามส่งโรงพยาบาลทัน
- อ่านข่าว – เก่ง ลายพราง ร่ำไห้ช่วยเพื่อนยูทูบเบอร์ดังที่จบชีวิตไม่ได้ ขนลุกทั้งรายการ เจอมาหา
- อ่านข่าว – “เก่ง ลายพราง” ส่ออ่วม ตร.เล็งเอาผิดหลายข้อหา ปมสาวอ้างโดนลวงไปบ้านทำอนาจาร
“ตอนนี้อาการปลอดภัยดี เฟิร์นกำลังจะออกไปดูอาการ แต่เมื่อคืนไฮเตอร์กระเด็นใส่ตา ตาแดงปูด แต่ปลอดภัยแล้ว ”
“น่าจะเครียดเรื่องคดีด้วย เหมือนกับอยู่คนเดียวด้วย ทางเฟิร์นก็ค่อนข้างงานเยอะด้วยช่วงนี้ ไม่ค่อยได้คุยกับแก แกก็เครียดมาก ดีที่น้องๆเห็นทัน ก็เลยส่งโรงพยาบาลทัน”
“ตอนนี้อาการปลอดภัย ปลอดภัยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่รู้สึกว่าตรงตาที่โดนไฮเตอร์ จะมีอาการเพิ่มขึ้นมา ขอเช็กภายในว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็แย่อยู่ ”
@wannapafren #เปิดการมองเห็น #ขึ้นฟีดเถอะ #เก่งลายพราง #ฉุกเฉิน #พี่เฟิร์นสายเปย์ ♬ เสียงต้นฉบับ – พี่เฟิร์น