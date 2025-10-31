ระทึกรับวันศุกร์ เพลิงไหม้บ้านเรือน ย่านเอกชัย ควันพวยพุ่ง ชาวบ้านแตกตื่นขนของหนี เจ้าหน้าที่จึงระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 เพจ Fire & Rescue Thailand รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า รายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยเอกชัย 76 แยก 2-5 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม.
จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอน เข้าไปตรวจสอบแล้วระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่เกิดขึ้น
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นล่าง มีแสงเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภายในอาคารเข้าตรวจสอบผู้ติดค้างภายในอาคาร
เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคาร เพลิงลุกไหม้ 1 คูหา เจ้าหน้าที่วางหัวฉีดจำนวน 3 หัว สกัดกั้นการติดต่อลุกลาม
นอกจากนี้ยังพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากบ้านเรือน เจ้าหน้าที่จึงระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม แต่กลุ่มควันไฟยังไม่มีทีท่าจะลดลง
หากมีความคืบหน้าจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบอีกครั้ง สำหรับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในครั้งนี้