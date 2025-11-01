แม้ไม่ได้อยู่เวรก็รีบมาช่วยอย่างไวนาทีชีวิตแรกเกิด! แห่ชื่นชมทีมหมอ-พยาบาล คลอดเด็กแฝดบนรถ แฟนหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด
เฟซบุ๊กเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองท่อม จ.กระบี่ โพสต์นาทีชีวิตทำคลอดเด็กแฝดบนรถ พร้อมขอบคุณทีมหมอแม้ไม่ได้อยู่เวรก็มาช่วยกันทำคลอดเด็กน้อยฝาแฝดว่า
“…คลอดเด็กแฝดดบนรถ น้องรีบเกินลูกกกก น้อนผู้ชายแพ็คคู่
น้องแอร์พอร์ต 21.35 ท่าหัว vertex 2185 gms
น้องโลตัส 21.40 ท่าก้น breech 1185 gms
ขอให้เด็กๆแข็งแรงนะลูกกก ร้องดีร้องดังทั้งพี่พี่ๆค่อยสบายใจหน่อยย
#พยาบาลเวรบ่ายห้องคลอด วันนี้ชื่อย่อกฤษกร
รับใหม่ case G4P3 GA33 wks c twin preg PV 9 cm ML station 0. 10 นาทีผ่านไป MR ถุงน้ำคร่ำแตกเอง เด็กลอยขึ้นไปนิดนึง PV 7-8 cm โอเคร refer ระหว่าง refer fully station +1 คลอดคนแรกท่าก้นน เด็กร้องดี โล่งงงง สักพัก ขาออกมา คนที่2 ท่าก้น ออกมาร้องเบาๆ กระตุ้นร้องเสียงดัง โอเคร PPV กันแพ็คคู่บนรถ”
“ขอบคุณหมอเกมส์ ไม่ได้อยู่เวร แต่พามาด้วยชุดไม่มี พี่หาให้ ขอให้มาาาาา 555
ขอบคุณ หมอเพชร ที่มาอย่างไว เอกสรรทุกอย่างเร็วมาก
ขอบคุณน้องซี EL แล้วหล่าวเอ้อบังเติ้ลลล ริสกีหล่าววว
ขอบคุณ ใหม่ จริยา ที่ลากกูมารีเฟอร์ 5555
ขอบคุณคนสำคัญสุดบังโอบ ขับนิ่ม ขับไว ไปกลับปลอดภัยย
ขอบคุณน้องมิว พี่จา ประสานงานตามเวรรีเฟอร์ให้
ขอบคุณฟาดา พี่โก้ ที่อยู่ช่วยที่ รพ.ต่อ
ขอบคุณพี่ปลาเตรียมของอย่างไว
ขอบคุณพี่วรรณที่มาช่วยเคลียร์เคสและเอกสารรีเฟอร์
ขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาลกระบี่ที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่เข้าใจพวกเรา ขอบคุณตลอดทาง ขออนุญาตพ่อแล้วนะ
ขอให้แม่และเด็กๆปลอดภัยนะครับบ
#พยาบาลมีหนวด
#เด็กแฝด #คลอดบนรถ (พร้อมแปะเลขทะเบียนรถด้วยว่า) 9343 กระบี่”
โดยคอมเมนต์รัวๆ ไม่พลาดขอเลขเด็ด พร้อมชื่นชมทีมหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อาทิ ขอป้ายทะเบียนรถด้วยครับ55555 , น้องรับจบตลอด เด็กอยากเกิดกับพี่บาลคนนี้ เค้าเลือกแล้ว , ชื่นชมค่ะ , สุดยอดจริงทีมนี้ , ยอดเยี่ยมจริงๆครับผม เป็นต้น