เปิดช่วงเวลาทอง ในการดูแลสุขภาพ! แค่ทำ 4 อย่างนี้หลังตื่นนอน ช่วยขจัดสารพิษในลำไส้-บำรุงผิวพรรณดี ยิ่งทำสม่ำเสมอทุกวัน ส่งผลดีต่อร่างกายระยะยาว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 รายงานจากสื่อต่างประเทศ ช่วงเช้าเป็น “เวลาทอง” ในการปรับจังหวะชีวภาพของร่างกาย และกระตุ้นกลไกการขจัดสารพิษตามธรรมชาติ
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ได้ผลในการขับของเสียที่สะสมขณะหลับ และเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน เพียงทำ 4 นิสัยง่าย ๆ ต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี และมีอายุยืนยาวขึ้น
1. ดื่มน้ำอุ่นทันทีหลังตื่นนอน
หลังจากนอนหลับทั้งคืน ร่างกายจะสูญเสียน้ำ สิ่งแรกที่ควรทำคือดื่มน้ำอุ่น 1 แก้ว (ประมาณ 200–300 มิลลิลิตร) ก่อนรับประทานอาหารเช้า ควรใช้น้ำที่อุณหภูมิประมาณ 30–40 องศาเซลเซียส และจิบทีละน้อย
น้ำอุ่นทำหน้าที่เหมือน “สัญญาณปลุก” ให้กับระบบทางเดินอาหาร ช่วยเติมน้ำให้กับเซลล์ และกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้อย่างอ่อนโยน การกระทำนี้ช่วยให้ของเสียเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงของอาการท้องผูก และเป็นการเตรียมพร้อมที่สมบูรณ์แบบในการขับสารพิษออกจากร่างกาย
2. ขับถ่ายให้เป็นเวลา และอย่ากลั้นเด็ดขาด
อาการท้องผูกและการสะสมของของเสียคืออุปสรรคใหญ่ต่อการเผาผลาญและการลดน้ำหนัก ช่วงเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย
พยายามสร้างนิสัยขับถ่ายให้เป็นเวลา ทั้งการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในช่วงเช้าทุกวัน และอย่ากลั้นเมื่อรู้สึกปวด การกลั้นขับถ่ายจะทำให้สารพิษถูกดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลให้ระบบเผาผลาญทำงานช้าลง และลดประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมัน การขับถ่ายให้ตรงเวลาคือกุญแจสำคัญในการรักษาลำไส้ให้สะอาดและเบาสบาย
3. กินอาหารเช้าให้ตรงเวลาและมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน
มื้อเช้าถือเป็นมื้อสำคัญที่สุด เพราะช่วยปลุกกระบวนการเผาผลาญ (Metabolism) และกระตุ้นการเผาผลาญไขมันตลอดวัน ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรับประทานอาหารเช้าคือระหว่าง 06:30–08:30 น. โดยสามารถเร็วสุดได้ตั้งแต่ 05:00 น. และไม่ควรเกิน 10:00 น.
การงดมื้อเช้าหรือกินช้าเกินไปจะทำให้รู้สึกหิวมากในมื้อกลางวัน และทำให้การเผาผลาญทำงานช้าลง
มื้อเช้าควรรับประทานให้ครบถ้วน โดยเน้นอาหารที่มี โปรตีนสูง (เช่น ไข่ หรือโยเกิร์ต) และ ไฟเบอร์สูง (เช่น ธัญพืชไม่ขัดสี ผลไม้ ผัก) การผสมผสานนี้จะช่วยรักษาระดับพลังงานให้คงที่ และช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขยับร่างกายช่วงเช้า
ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในฟิตเนสหรือออกกำลังกายอย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นการ “ดีท็อกซ์” ในตอนเช้า เพียงแค่ขยับร่างกายเบา ๆ ยืดกล้ามเนื้อ หรือฝึกการหายใจลึก ๆ ก็เพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก
การเคลื่อนไหวเบา ๆ เช่น ยืดเส้น เดินช้า ๆ สักไม่กี่นาที ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเร่งกระบวนการเผาผลาญได้ทันที แม้แต่การฝึกหายใจลึก ๆ บนเตียงตอนเช้าก็สามารถเพิ่มการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ ปรับปรุงการทำงานของระบบหายใจ และกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในได้ดี การขยับร่างกายตอนเช้าช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานส่วนเกิน เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด และช่วยขับของเสียออกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หากทำทั้ง 4 ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกเช้า จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ร่างกายสะอาดจากภายใน มีพลัง สดชื่น และสุขภาพแข็งแรงยืนยาวอย่างเป็นธรรมชาติ
ขอบคุณที่มา : SOHA