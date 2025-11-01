แพทย์เฉลยแล้ว! “ตะเกียบไม้” หรือ “ตะเกียบสแตนเลส” แบบไหนดีกว่ากัน เลือกใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน เสี่ยงมีแบคทีเรียสะสมเยอะกว่าโถส้วม พร้อมวิธีสังเกต
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 รายงานจากสื่อต่างประเทศ ตะเกียบ ของใช้ประจำบ้านที่ดูเหมือนไม่สำคัญ แต่มีวางอยู่บนโต๊ะแทบทุกมื้ออาหาร แต่รู้หรือไม่ หากใช้ตะเกียบไม้ต่อเนื่อง 3 เดือน ปริมาณแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในซอกตะเกียบอาจมากกว่าที่อยู่บนโถส้วมเสียอีก!
ข้อมูลนี้มาจากผลการวิจัยล่าสุดของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากประเทศจีน งานนี้ทำเอาประชาชนแตกตื่น ตั้งคำถามว่า ตะเกียบไม้ หรือ ตะเกียบสแตนเลส แบบไหนปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่ากัน?
ตะเกียบไม้
- แหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียในครัว
โครงสร้างของไม้มีเส้นใยและรูพรุนเล็ก ๆ มากมาย เป็นที่สะสมของเศษอาหารและความชื้น การทดลองพบว่า ตะเกียบไม้ที่ใช้ต่อเนื่องครึ่งปีสามารถมีเชื้อโรคมากกว่า 10 ชนิด รวมถึง E.coli, เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส (Staphylococcus) และเชื้อรา
- เสี่ยงต่อเชื้อราพิษ
ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ตะเกียบไม้จะขึ้นราได้ง่าย ซึ่งเชื้อรานี้อาจสร้างสารพิษ อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้เป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็งตับที่รุนแรงที่สุด แม้จะต้มในน้ำเดือด สารพิษนี้ก็ไม่ถูกทำลายหมด
- สารเคมีในชั้นเคลือบกันรา
ตะเกียบไม้ราคาถูกจำนวนมากเคลือบด้วยสีหรือกาวกันรา ซึ่งอาจมีสาร ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) สารพิษที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และเมื่อสะสมในร่างกายนาน ๆ อาจส่งผลต่อการทำงานของตับและไต
ตะเกียบสแตนเลส
- ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีกว่า
ตะเกียบสแตนเลสที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 หรือ 316 สามารถยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้ได้ถึง 99% ในสภาพทั่วไป แบคทีเรียอยู่บนพื้นผิวสแตนเลสได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง จึงช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนระหว่างการรับประทานอาหาร
- ทำความสะอาดง่าย ทนทานกว่าหลายเท่า
สแตนเลสไม่ดูดซึมน้ำ ไม่แตกร้าวหรือผุกร่อน หลังใช้เพียงล้างด้วยน้ำร้อนหรือใส่เครื่องล้างจานก็สะอาดเงางาม ตะเกียบสแตนเลสหนึ่งคู่สามารถใช้งานได้นานถึง 5 ปี
- ปราศจากสารเคมีอันตราย
ต่างจากตะเกียบไม้เคลือบสี ตะเกียบสแตนเลสไม่ใช้กาวหรือสารเคมีใด ๆ ปลอดภัยแม้ใช้ในอุณหภูมิสูง เช่น การกินหม้อไฟหรืออาหารผัดทอด
วิธีเลือกและใช้งาน “ตะเกียบสแตนเลส” อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบฉลากมาตรฐาน
ควรเลือกตะเกียบที่มีสัญลักษณ์ GB4806.9 หรือ SUS304 เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
- เลือกดีไซน์กันลื่น
ควรเลือกแบบที่มีร่องหรือปลายซิลิโคน เพื่อให้คีบอาหารได้ถนัดและไม่ลื่นหล่น
- เปลี่ยนใหม่เมื่อมีรอยขีดข่วน
หากตะเกียบบิดงอ มีรอยลึก หรือผิวเป็นร่อง ควรเปลี่ยนทันที เพราะรอยเหล่านั้นอาจสะสมเชื้อโรคได้
ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
- เด็กและผู้สูงอายุ
ควรใช้ตะเกียบสแตนเลสที่น้ำหนักเบาและมีปลายกันลื่น เพื่อให้จับถนัดมือและไม่หักง่ายเหมือนตะเกียบไม้
- ผู้ที่แพ้โลหะ
อาจเลือกใช้ ตะเกียบไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ เบา แข็งแรง และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
- เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน
ควรหลีกเลี่ยงตะเกียบไม้แบบใช้ครั้งเดียว เพราะกระบวนการฆ่าเชื้อและเก็บรักษาอาจไม่สะอาดพอ ทางที่ดีที่สุดคือพก ตะเกียบส่วนตัว ที่สะอาดและปลอดภัยไปใช้เอง
แพทย์แนะนำว่า ทุก ๆ 3 เดือน ควรตรวจเช็กตะเกียบในบ้านทั้งหมด หากพบว่าตะเกียบไม้มีเชื้อรา สีเปลี่ยน หรือมีกลิ่นผิดปกติ ควรทิ้งทันที
ขอบคุณที่มาจาก SOHA