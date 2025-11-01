ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน! ผู้เชี่ยวชาญเตือน “ติดยาดม” มากเกินไป เสี่ยงหลายโรค-อันตรายต่อระบบประสาท เปิดพฤติกรรม อาการไหนเข้าขั้นติด พร้อมแนะนำวิธีเลิก
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 กำลังเป็นประเด็นถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลขณะนี้ สำหรับ “ยาดม” ไอเท็มยอดฮิตติดกระเป๋าคนไทย ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบส่วนผสม วันหมดอายุให้ดีก่อนซื้อแล้ว อีกสิ่งที่ควรหมั่นเช็กอยู่เสมอ คือ พฤติกรรมการดมยาดมของตัวเองว่าเข้าข่าย “ติดยาดม” หรือไม่ เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด
วันนี้ ข่าวสดออนไลน์ รวบรวมมาให้แล้ว พฤติกรรมแบบใดเข้าข่ายอาการติดยาดม, ผลเสียจากการติดยาดม และแนวทางการเลิกติดยาดม
ประโยชน์ของยาดม
- ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะได้เป็นอย่างดี
- ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย และสดชื่น
- ยาดมแบบน้ำ สามารถใช้บรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอกได้ และบรรเทาอาการบวม คันจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้
อาการติดยาดมมีอะไรบ้าง
- ดมยาดมมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน หรือบางคนอาจดมแทบทุก 10 นาที แทบจะตลอดเวลา
- ในมือมักถือยาดมอยู่เกือบตลอดเวลา
- ลักษณะการดมยาดม จะดมแบบใกล้มาก ๆ บางคนถึงกับชอบยัดยาดมเข้าไปในรูจมูก
- ดมยาดมบ่อย ๆ แบบไม่มีเหตุผล ไม่มีอาการวิงเวียนใด ๆ ก็หยิบมาดม
ข้อเสียของการติดยาดม
- ระบบทางเดินหายใจอาจระคายเคืองได้ เพราะในส่วนประกอบของยาดมนั้นมีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะในระบบทางเดิน จึงอาจทำให้มีอาการเหล่านี้ได้ เช่น จมูกแห้ง โพรงจมูกอักเสบ และปอดอักเสบ
- เกิดการเสพติดชนิดไม่รุนแรง ส่วนประกอบของยาดมอาจมีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบประสาท เนื่องจากมีฤทธิ์ที่สามารถกระตุ้นประสาท ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสพติดในชนิดที่ไม่รุนแรงได้
- เสียบุคลิกภาพ การดมยาดมมาอาจทำให้เสียบุคลิกภาพ
- เสี่ยงติดเชื้อที่จมูก การใช้ยาดมร่วมกับผู้อื่น มีความเสี่ยงในการติดเชื้อบริเวณจมูก โดยเฉพาะยาดมที่มีลักษณะผลิตภัณฑ์แบบหลอด
วิธีเลิกติดยาดม
- หากพบว่าตนเองมีอาการติดค่อนข้างรุนแรง ให้หลีกเลี่ยงการพกยาดมติดตัวไว้ตลอดเวลา หรือห้ามนำมาไว้ใกล้ ๆ
- ใช้ยาดมอย่างถูกวิธี โดยไม่ใส่ยาดมค้างไว้ในจมูกข้างใดข้างหนึ่ง หรือไม่สูดยาดมใกล้จนเกินไป ซึ่งส่วนนี้เป็นความเสี่ยงต่อการติดในอนาคตได้
- ใช้ยาดมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่วิงเวียนหรือมีอาการผิดปกติก็ไม่ควรใช้
- สำหรับคนที่หายใจไม่สะดวกบ่อย ๆ อยากหายใจให้โล่งขึ้น แนะนำให้ลองล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแทนการดมยาดมจะดีที่สุด
ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ALL WELL, petcharavejhospital