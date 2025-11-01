เปิดใจหนุ่มกู้ภัย ดวงเศรษฐี ถูก 24 ล้าน แจ็ค แฟนฉัน หยิบให้ ลั่นรางวัลที่1 เป็นของผมสักที ผมเป็นหนี้ใครจะใช้ให้ครบทุกคนเลยครับ

วันที่ 1 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 พ.ย. 2568 รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 345898 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 449, 328 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 111,690 และ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 87

ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้รีบนำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟ ทั้งหมด มาโชว์กลางไลฟ์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 2 นาที เท่านั้น
ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้

ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัส ทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีโดยมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัสทั้งหมด 5 ใบ เป็นเงิน 30 ล้านบาท เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดหนองบัวลำภู 1 ใบ และจาก กรุงเทพมหานคร 4 ใบ

คุณแม็ค ผู้โชคดีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 24 ล้านบาท บอกว่า ก่อนคุณนอทจะโทรมา ตนเป็นอาสาเพิ่งส่งคนเจ็บเสร็จ เห็นในโทรศัพท์ขึ้นแจ้งเตือนจาก แอป นกพลัสว่า คุณถูกรางวัลที่ 1 ทำให้รู้เลยว่าสายนี้จากคุณนอท โทรมาบอกว่าตนถูกรางวัลที่ 1

โดยรางวัลนี้ตนให้คุณแจ็คแฟนฉันสุ่มหยิบให้ และจะนำเงินที่ได้ไปซื้อรถพยาบาลเพราะตนเป็นอาสา ขณะที่บรรยากาศรอบข้างของคุณแม็ก จะได้ยินเสียงแฟนสาวร้องห่มร้องไห้และตะโกนออกมาด้วยความดีใจว่า ”ถูกรางวัลที่หนึ่ง“

ทั้งนี้คุณแม็กเจ้าของรางวัลที่ 1 จำนวน 4 ใบ 24 ล้าน จากทางลอตเตอรี่พลัส ได้เปิดใจโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่า “รางวัลที่1 เป็นของผมสักที ที่ผมเป็นหนี้ใครจะใช้ให้ครบทุกคนเลยครับ”

อ่าน ลอตเตอรี่พลัส แตกอีก 30 ล้าน! หนุ่มกู้ภัย สุดเฮง ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 5 ใบ รับ 24 ล้าน

